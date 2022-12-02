中風｜氣溫急降血管易劇烈收縮 做好4件事避免中風

國民健康署吳昭軍署長提醒，慢性病患者及長者，除規律服藥、定期量測血壓、均衡飲食及適度運動外，「保暖」是最基本的自我保護行為，從頭到腳的保暖，更是馬虎不得，外出時，要穿戴帽子、口罩、手套、保暖衣物、襪子及鞋子等保暖物品。

近日東北季風增強，氣溫驟降，國民健康署吳昭軍署長提醒，慢性病患者及長者，除規律服藥、定期量測血壓、均衡飲食及適度運動外，「保暖」是最基本的自我保護行為，從頭到腳的保暖，更是馬虎不得，外出時，要穿戴帽子、口罩、手套、保暖衣物、襪子及鞋子等保暖物品，避免氣溫的差異可能促發心血管或中風的風險。

冷氣團到來 4 個提醒民眾需注意

1. 暖心護身：起床時，請先在床上動一動，促進身體的血液循環，再慢慢坐起來，馬上添加外套保暖。下床時，雙手扶好並確認雙腳踩穩地板，再進行每日的日常作息；不能因為天氣冷而將室內門窗緊閉，建議適度開窗，保持空氣的流通。外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，更是不能輕忽，以洋蔥式的穿衣原則，既能保暖又穿脫方便；晨間運動時，要充分的熱身，溫和且循序漸進的方式，活絡身體，達到運動的目的；此外，不論在室內或室外，建議喝溫開水來補充身體所需的水分。