熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-21 04:29:54
日報

中風｜留意6個P 腳中風即時求診

分享：
留意6個P 腳中風即時求診

留意6個P 腳中風即時求診

中風聽得多，甚麼是「腳中風」？其實腳中風與中風或心肌梗塞成因類似，因為腳部血管栓塞而引起疼痛、麻痺等徵狀。出現腳中風務必爭取黃金6小時，隨快將血塊抽走，否則有可能肌肉壞死而需要截肢！現在先認識其徵狀6個「P」，萬一出事便知道要立即求診。

香港大學李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授、外科專科醫生鄭敏樂指出，腳中風即急性的周邊動脈疾病，「常見原因是有血塊流到腳動脈，令腿部血管出現栓塞；其次是本身有慢性的周邊動脈疾病，腳的血管已經收窄，但沒有適當處理，當血流不順暢，血塊積聚，就變成急性腳中風。」

香港大學李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授 外科專科醫生 鄭敏樂

鄭敏樂指腳中風須在黃金6小時內處理。

常見忽然劇痛

腳中風的症狀有6個「P」：
 

腳中風的症狀有6個「P」 腳中風的症狀有6個「P」 腳中風的症狀有6個「P」 腳中風的症狀有6個「P」 腳中風的症狀有6個「P」 腳中風的症狀有6個「P」

鄭敏樂強調患者不一定有齊這6種徵狀，若有懷疑應該立即求診，把握黃金6小時，「若錯過這時間，腿部肌肉可能會壞死，繼而產生毒素，影響心臟和腎臟等器官，造成生命危險。有些長者冬天會長時間蓋著被，不知道已經腳中風，到發現時腳已經出現一圈圈的斑，其實是已經壞死了，需要截肢保命。」

抽走血塊 維持血管暢通

遇到腳中風的患者，外科專科醫生會爭取時間盡快為患者做手術，讓血管回復暢通。最常用的方法是於腹股溝位置開一個小切口，將導管放入血管將血塊抽走。鄭敏樂補充，「若屬慢性周邊動脈疾病患者，同時會做『通波仔』手術，用球囊將收窄位置撐開並置入支架，讓血流回復正常，減低復發風險。值得一提是，若血管收窄位置出現在關節處，便未必可以放支架，此時會採用有藥性的球囊，在撐開血管的同時將藥物黏在血管壁，避免日後再收窄。」及後醫生會找出並處理形成血塊的源頭，例如檢查是否有心房顫動或者血管瘤，再作相應治療。

心房顫動

心房顫動、三高是腳中風的高危因素。

心律或三高問題易致病

血管有血塊形成的原因有二，首先是患者本身有心律不正的問題，例如心房顫動，便容易在心臟形成血塊，並跟隨血液流到腳動脈；其次是血管瘤，例如腹主動脈血管瘤，也可形成血塊並脫落，遊走到腿動脈。鄭敏樂續指，「血管瘤與腿動脈收窄，成因都是三高(高血壓、高膽固醇、高血糖)、吸煙、肥胖等，與一般心血管疾病相同。」

預防腳中風，最好是定期做身體檢查，因為簡單如心電圖、腹部超聲波已可揪出心律不正、腹主動脈瘤的問題並及早處理；而控制三高、戒煙、做運動及控制飲食維持健康體重，亦可減低慢性周邊動脈疾病風險。

 

中風前6大徵兆 謹記BEFAST口訣

Ad Block
Balance平衡感：不少患者在病發前會突然失去平衡、走路不穩、容易跌倒 Eye視力：突然出現視力障礙，例如突發性視野範圍縮小、影像重疊、視力模糊、眼球不能自由轉動或偏向某一邊等 Face臉部表情：檢視左右兩邊臉是否對稱，最好的做法是讓對方微笑，觀察其中一邊臉有沒有下垂的跡象 Arm手臂力量：請對方舉起雙手，觀察其中一隻手會不會無力下垂 Speak表達能力：讓對方重複一組簡單的短語，檢視有沒有口齒不清、無法理解或表達等情況 Time爭取時間：如發現身體出現異常，應盡快記錄症狀發生的時間，並在發病後的黃金3小時內求診，減低腦部損傷的機率
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受