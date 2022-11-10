中風｜5招復健 改善中風後吞嚥困難

享受美食是許多人生活中莫大的樂趣，然而有些腦中風的病人，其中風影響的範圍包含了吞嚥控制區，因而產生了吞嚥困難，嚴重影響生活品質，國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯、國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜提供了5招復健運動以及治療方法，幫助這類的病人改善吞嚥功能。

易嗆咳、吸入性肺炎 住院天數、再入院風險↑

根據2021年一篇6千多人的研究顯示，缺血性中風7天後，約三成人會有吞嚥困難，其中有八成人出院時還沒恢復，特別是年紀大、BMI<18.5kg/m2、中風病灶影響到腦幹、中風時的嚴重程度高、巴氏量表分數低的族群，其嗆咳、吸入性肺炎的發生比例也會增加。

吞嚥困難不僅容易造成營養不良、脫水，即便安裝鼻胃管，不再由口進食，仍可能因咽喉肌肉控制不良被自己的口水嗆到，反覆發生吸入性肺炎，延長住院天數、增加看護需求以及再入院風險，還會拉高死亡率，嚴重影響生活品質，所幸吞嚥困難並非完全不能恢復。