中風6個鐘 港大研究：仲有得救

中風是本港第四號致命殺手，每年平均有15,000宗新症，2021年則奪去3,126人性命。最近港大醫學院的研究發現，即使超過了「黃金6小時」才接受取栓手術，有36%人之後仍可獨立良好生活，比傳統治療效果更好。

中風可分為出血性中風和缺血性中風，後者佔八成，如果血塊阻塞腦部的大血管，每分鐘可導致200萬個神經元死亡，可引致三分一患者中度至嚴重殘疾、五分一患者出現認知障礙症。

兩種緊急治療方法

治療急性缺血性中風主要有兩種方法：第一種是在發病後4.5小時內注射靜脈溶栓劑，以溶解血塊，適用於小動脈阻塞而引致的中風；第二種方法是血管介入動脈取栓手術，於病發後6小時內置入導管清除血塊，一般用於治療由大動脈阻塞引起的中風。至於病發超過6小時的患者，因腦出血風險較大而不適合急性治療。

