主動脈剝離或會危及性命　醫師詳細解說A、B型治療方法

「那是一位60多歲的男士，在8年前曾經爆發劇烈胸痛，送到急診室後，發現是A型主動脈剝離。」林口長庚醫院心臟外科教授陳紹緯醫師指出，「當時緊急安排開胸手術，切除損壞的主動脈，並用人工血管重建升主動脈與主動脈弓。術後患者順利恢復，平安出院。」
患者本來都按時回診追蹤，但是在新冠肺炎疫情升溫後，患者便不敢回醫院。陳紹緯醫師說，後來患者再次被送進急診室，是因為發生新的B型主動脈剝離。由於疫情期間不敢覆診，患者的血壓失去控制、越來越高，終於導致主動脈剝離再次發作。
經過討論後，患者選擇接受主動脈支架手術處理B型主動脈剝離，又能順利出院。陳紹緯醫師說，再度撿回一條命後，患者深深體會到控制血壓的重要性，決心好好接受治療。
主動脈剝離或會危及性命
主動脈剝離是危及性命的急症。陳紹緯醫師解釋，我們的主動脈壁有三層，內層、中層、外層，如果主動脈內膜有破裂口，血液便會灌入血管壁中，導致血管壁撕裂，而被稱為主動脈剝離。原本血液該走的管腔稱為「真腔」，血管壁中撕裂的空間稱為「假腔」。
主動脈剝離發作時，通常是突然爆發非常劇烈的撕裂性胸痛。陳紹緯醫師說，可能從前胸痛到後背，痛到全身冒冷汗，相當痛苦。
主動脈剝離可能傷害重要的動脈，若傷害冠狀動脈，會導致心肌梗塞；傷害頸動脈，會導致中風；傷害腸系膜動脈，會導致腸壞死；傷害腎動脈，會導致腎臟壞死。陳紹緯醫師說，主動脈剝離可能造成多種嚴重併發症，症狀表現非常多樣化，也會增加診斷的難度。
主動脈剝離分為A、B型
根據主動脈剝離的位置可區分為「A型主動脈剝離」與「B型主動脈剝離」。陳紹緯醫師說，侵犯升主動脈的稱「A型主動脈剝離」，未侵犯升主動脈的稱「B型主動脈剝離」。
A型主動脈剝離非常致命，容易造成心包膜填塞、心肌梗塞，一旦發生可能導致猝死。1760年英王喬治二世用力解便時猝死，解剖後發現有A型主動脈剝離。
主動脈剝離較常發生在男性，危險因子包括老年人、高血壓、家族史、動脈粥狀硬化、結締組織疾病（例如馬凡氏症候群）等。陳紹緯醫師說，如果主動脈內膜較脆弱，在血壓升高時，內膜便可能出現破裂口，進而產生主動脈剝離。
主動脈剝離即刻救援
A型主動脈剝離侵犯升主動脈，死亡率相當高。陳紹緯醫師說，許多患者在發作時便猝死，如果能夠及時送到醫院，才有機會開刀搶救。
針對A型主動脈剝離，建議進行開胸手術，必須移除損壞的主動脈，換上人工主動脈。陳紹緯醫師說，如果主動脈剝離侵犯冠狀動脈，便需要進行重建或繞道手術；如果瓣膜受損，便需要移除瓣膜，換上人工瓣膜；如果侵犯主動脈弓，就必須重建主動脈弓以及通往頸部、手臂的重要血管。
針對B型主動脈剝離，目前絕大多數是採用主動脈支架手術。陳紹緯醫師說，在主動脈中放入覆膜支架，封住主動脈內膜裂孔，並將血流和病變的主動脈隔離。
主動脈支架手術一般是從鼠蹊部的股動脈穿刺，在X光引導下將導管延伸到合適的位置，再逐步展開主動脈支架。陳紹緯醫師說，相較於傳統開胸開腹手術，主動脈支架手術的風險較低，術後疼痛較少、恢復較快，住院天數較短。
A型主動脈剝離的患者中，約九成是同時侵犯升主動脈與降主動脈。陳紹緯醫師說，針對同時侵犯升主動脈與降主動脈的主動脈剝離，外科醫師會先進行開胸手術，重建升主動脈、主動脈弓。必要時可進行混合式手術，在術中將主動脈支架放入降主動脈裡。混合式手術可以進行較大範圍的重建，而且有助於縮短手術時間，減少術中失血量。
是否採用混合式手術，需要經過詳細的評估，醫師會根據患者的狀況，擬定合適的手術計畫。
貼心小提醒
無論是接受主動脈重建手術或是主動脈支架手術，請務必定期覆診治療。陳紹緯醫師強調，一方面利用影像檢查追蹤主動脈的狀況，一方面利用藥物控制血壓、心跳，降低主動脈擴大、撕裂或再次手術的風險！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：撕裂性胸痛，突然爆發很致命！搶救主動脈剝離，外科醫師圖文解說】