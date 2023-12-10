主動脈剝離或會危及性命　醫師詳細解說A、B型治療方法

「那是一位60多歲的男士，在8年前曾經爆發劇烈胸痛，送到急診室後，發現是A型主動脈剝離。」林口長庚醫院心臟外科教授陳紹緯醫師指出，「當時緊急安排開胸手術，切除損壞的主動脈，並用人工血管重建升主動脈與主動脈弓。術後患者順利恢復，平安出院。」

患者本來都按時回診追蹤，但是在新冠肺炎疫情升溫後，患者便不敢回醫院。陳紹緯醫師說，後來患者再次被送進急診室，是因為發生新的B型主動脈剝離。由於疫情期間不敢覆診，患者的血壓失去控制、越來越高，終於導致主動脈剝離再次發作。

經過討論後，患者選擇接受主動脈支架手術處理B型主動脈剝離，又能順利出院。陳紹緯醫師說，再度撿回一條命後，患者深深體會到控制血壓的重要性，決心好好接受治療。