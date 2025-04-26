久坐全日腳踝小腿浮腫？ 醫生教2招改善靜脈曲張

久坐久站也可能導致靜脈曲張？有醫生表示，許多人在工作後會發現自己的腳踝和小腿出現浮腫，這可能是靜脈循環不良的徵兆。醫生提出2個主要方法，在不用手術的情況下，可以有效改善腿部水腫和靜脈曲張問題，並預防其他潛在的健康風險。
為甚麼會出現腿部水腫與靜脈曲張？
內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，當工作後回家時，脫下鞋襪後發現腳踝和小腿浮腫，甚至按下去還會留有凹痕，可能不單止是長時間站立或久坐的疲勞，更可能是靜脈循環不良的警號。
陳醫生解釋指，腿部靜脈如同輸送血液回心臟的管道，內部有許多單向瓣膜，確保血液只能向上流。當這些瓣膜受損或靜脈壓力過高時，便會出現靜脈型淋巴水腫，導致水腫、靜脈曲張及沉重感，甚至嚴重時形成潰瘍。靜脈型淋巴水腫多數發生於下肢，臨床症狀明顯，而且雙側都有可能受到影響。若不及時治療，可能會引發更嚴重的健康問題，但若早期發現並介入，治療效果通常良好。
如何改善腿水腫與靜脈曲張？
陳醫生指出，有3個非手術治療的有效的方法，有助緩解問題，並有助促進血液循環，讓雙腿重新恢復輕盈：
1.穿壓力襪
- 壓力襪可提供外部支撐，幫助血液向心臟回流。人體微血管的正常壓力約為30mmHg，而醫療級壓力襪30mmHg以上則能提供適當的壓力，有助血液順利回流，以免滯留在腿部，減低水腫與靜脈曲張的風險。
- 建議：從早上穿到晚上，能有效減少水腫與靜脈曲張的風險。
2. 整合性消腫治療(CDT)
- 這是一種國際公認的水腫控制標準，通過徒手淋巴引流、壓力控制、退腫運動和皮膚護理，四個面向環環相扣的物理治療方式，以促進血液循環。若靜脈曲張主要是血液瘀滯及靜脈管壁薄弱等原因所致，病情較輕時則可通過穿彈力襪或者綁彈力繃帶等方法促進靜脈回流，有助於病情恢復。
日常護理與生活習慣
陳醫生亦建議，4個簡單的日常動作，以促進血液循環，讓靜脈更健康：
- 運動：每天快走10分鐘、轉動腳踝、做小腿伸展，幫助血液回流。
- 抬腿休息：每天睡前或躺著時，把雙腿墊高10至15分鐘，減少靜脈壓力，幫助血液順利回流到心臟。
- 飲食：多喝水，減少高鹽飲食，以避免身體過度滯留水分，減少腿部腫脹機率。
- 維持健康體重：減輕腿部靜脈的負擔，令血液循環更順暢，減緩靜脈功能退化。
陳醫生表示，靜脈型淋巴水腫是一種無法治愈的慢性狀況，但透過保健與預防，可以有效控制其症狀。如果情況嚴重，建議諮詢專科醫生以獲得適當的建議。愈早介入治療，效果愈好。