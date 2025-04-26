久坐全日腳踝小腿浮腫？ 醫生教2招改善靜脈曲張

久坐久站也可能導致靜脈曲張？有醫生表示，許多人在工作後會發現自己的腳踝和小腿出現浮腫，這可能是靜脈循環不良的徵兆。醫生提出2個主要方法，在不用手術的情況下，可以有效改善腿部水腫和靜脈曲張問題，並預防其他潛在的健康風險。

為甚麼會出現腿部水腫與靜脈曲張？

內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，當工作後回家時，脫下鞋襪後發現腳踝和小腿浮腫，甚至按下去還會留有凹痕，可能不單止是長時間站立或久坐的疲勞，更可能是靜脈循環不良的警號。

陳醫生解釋指，腿部靜脈如同輸送血液回心臟的管道，內部有許多單向瓣膜，確保血液只能向上流。當這些瓣膜受損或靜脈壓力過高時，便會出現靜脈型淋巴水腫，導致水腫、靜脈曲張及沉重感，甚至嚴重時形成潰瘍。靜脈型淋巴水腫多數發生於下肢，臨床症狀明顯，而且雙側都有可能受到影響。若不及時治療，可能會引發更嚴重的健康問題，但若早期發現並介入，治療效果通常良好。

如何改善腿水腫與靜脈曲張？

陳醫生指出，有3個非手術治療的有效的方法，有助緩解問題，並有助促進血液循環，讓雙腿重新恢復輕盈：

1.穿壓力襪

壓力襪可提供外部支撐，幫助血液向心臟回流。人體微血管的正常壓力約為30mmHg，而醫療級壓力襪30mmHg以上則能提供適當的壓力，有助血液順利回流，以免滯留在腿部，減低水腫與靜脈曲張的風險。

建議：從早上穿到晚上，能有效減少水腫與靜脈曲張的風險。

2. 整合性消腫治療(CDT)