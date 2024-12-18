久坐警號｜破解腰痛真相，三招改善盆骨前傾

隨著現代人久坐辦公的生活方式，腰痛已成為愈來愈常見的辦公室疾病，尤其是「盆骨前傾」這一問題，影響著許多上班族的健康。註冊運動治療師陳嘉偉Seth指出，長時間坐著辦公，不僅可能導致腰椎結構異常，還可能引發慢性疼痛，甚至影響日常生活。

：長期持續靜止的姿勢會讓肌肉缺乏血液循環，逐漸變得僵硬，進而造成結構問題。

缺乏運動與伸展 ：長期持續靜止的姿勢會讓肌肉缺乏血液循環，逐漸變得僵硬，進而造成結構問題。

缺乏運動與伸展 ：長期持續靜止的姿勢會讓肌肉缺乏血液循環，逐漸變得僵硬，進而造成結構問題。

缺乏運動與伸展 ：長期持續靜止的姿勢會讓肌肉缺乏血液循環，逐漸變得僵硬，進而造成結構問題。

缺乏運動與伸展 ：長期持續靜止的姿勢會讓肌肉缺乏血液循環，逐漸變得僵硬，進而造成結構問題。

：辦公椅若無法提供適當的支撐，會導致腰部肌肉承受過多壓力，加速疲勞和緊繃。

椅子支撐不足 ：辦公椅若無法提供適當的支撐，會導致腰部肌肉承受過多壓力，加速疲勞和緊繃。

椅子支撐不足 ：辦公椅若無法提供適當的支撐，會導致腰部肌肉承受過多壓力，加速疲勞和緊繃。

椅子支撐不足 ：辦公椅若無法提供適當的支撐，會導致腰部肌肉承受過多壓力，加速疲勞和緊繃。

椅子支撐不足 ：辦公椅若無法提供適當的支撐，會導致腰部肌肉承受過多壓力，加速疲勞和緊繃。

在辦公室長時間保持同一坐姿是腰痛的主要原因之一，Seth提醒，久坐可能會引發以下問題：

久坐為何導致腰痛？

久坐為何導致腰痛？

久坐為何導致腰痛？

久坐為何導致腰痛？

在辦公室長時間保持同一坐姿是腰痛的主要原因之一。

盆骨前傾與盆骨後傾

盆骨前傾是由於腰部肌肉和股四頭肌過緊，導致盆骨向前傾斜的一種狀態。簡單來說，你可以將盆骨想像成一個水桶，當「水桶」向前傾倒時，便是盆骨前傾的情況。這種狀態會對下背部和骨盆區域造成以下影響：

腰椎的生理弧度加大，容易導致腰椎過度壓力。

肌肉不平衡，例如腰大肌過緊或臀部肌肉無力。

長期下來可能引發腰椎的擠壓或椎間盤突出，造成慢性腰痛。

相比之下，盆骨後傾則是臀部和後腿肌肉(例如膕繩肌)過緊，導致盆骨向後傾。在日常生活中，這兩種姿勢不僅會影響體態，還可能限制身體的靈活性。

如果懷疑自己有盆骨前傾或後傾的問題，可以透過以下方法進行簡單檢測。

首先側向鏡頭拍攝站立姿勢，觀察兩個關鍵點：位於盆骨前側的髂前上棘(ASIS)和後側的髂後上棘(PSIS)，連線觀察角度。正常情況下，這條連線應接近水平；若前後斜度超過15°，則可能存在盆骨前傾或後傾的情況。