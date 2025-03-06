久坐4小時大腦老化2至4年恐失智 醫生教6招讓大腦活動

上班難免要長時間坐下工作，原來有可能會增加失智風險。有醫生指出，有研究發現如果久坐4小時，就可能令大腦老化2至4年。所以，醫生教大家可以透過6大方法讓大腦活動，減低對大腦認知功能的影響。

重症科醫生黃軒在其facebook上分享指，日常工作中，長時間坐在電腦前是否讓您感到腦部疲倦、反應變遲，記憶力也變差，甚至對聽過的內容感到困惑？黃軒醫生指，這不僅僅是因為疲勞，長時間久坐可能對大腦功能產生不利影響。有研究表明，長期坐著不僅損害身體健康，還可能加速大腦衰退。針對中年人的研究顯示，久坐時間與內側顳葉(MTL)體積減少之間存在顯著相關，而該區域對記憶力至關重要。這種體積減小可能造成以下影響：

黃軒醫生指，而最壞的情況亦不只這樣，由於現代生活方式中，許多人幾乎整天都在靜坐，從早餐到工作，再到休閒活動，整體活動量大幅減少。在清醒的時間內，究竟有多少時間是站立或活動的呢？久坐會對大腦造成以下影響：

6招讓大腦活動

根據一項英國研究發現，4小時的靜坐會顯著降低大腦血流速度，可能相當於大腦老化2至4年。不過，每30分鐘進行短暫活動能幾乎完全逆轉這種影響。所以，黃軒醫生表示只要簡單的小動作，就可以拯救大腦。他建議，為了維持大腦的活力，可以採取以下措施：

定時起身活動：設置提醒每30分鐘起身走動2分鐘，以促進大腦血流。 增加日常活動：選擇步行而非搭乘電梯，並在辦公室內增進走動。 改善水分攝取：使用小杯子喝水，定期起身補充，增加活動機會。 電話會議中活動：在與同事討論或通話時，站立並走動，促進思維清晰。 飯後散步：午餐後不要靜坐，外出活動以促進消化和清醒。 使用站立式辦公桌：在辦公環境允許的情況下，考慮使用站立式辦公桌，以減少靜坐時間並提升工作效率。

黃軒醫生指，久坐不僅對身材造成影響，還可能損害大腦健康。建議勿讓大腦過早衰退，立即採取行動改變靜坐習慣，以提升自我智力和健康水平。