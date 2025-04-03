乍暖還寒易拉扭傷！中醫師列「5建議」避免運動傷害上身

今年冬天「冷得早、冷得久、超級冷」，不僅讓人們裹緊衣物，也讓肌肉拉扭傷患者暴增。衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮指出，寒冷天氣導致肌肉繃緊、關節僵硬，拉傷扭傷及舊傷復發的患者較往年增加一倍以上。提醒大家，即使天氣逐漸回暖，仍要留意早晚溫差，做好保暖措施，避免運動傷害。

天冷肌肉僵硬 輕微動作也易拉傷 53歲的伍先生，清晨放狗回家後腳踝劇痛，就醫才知是扭傷。黃鋒榮醫師表示，患者習慣穿拖鞋放狗，清晨低溫使肌肉繃緊，關節活動度降低，即使只是簡單的轉身，也可能造成腳踝扭傷。建議天冷時務必穿著襪子和鞋子，做好足部保暖。 32歲的陳小姐，一早起床突然腰痛難耐，緊急就醫後轉診中醫。黃鋒榮醫師指出，患者工作壓力大，身心俱疲，加上天冷肌肉僵硬、血液循環不良，導致早年舊傷復發。

中醫針灸熏蒸 搭配藥物活血化瘀 黃鋒榮醫師表示，類似案例在今年冬天相當常見，主要與寒冷天氣有關。針對此類患者，中醫通常會針灸陽陵泉穴、腎俞穴、環跳穴等穴位，並以活血化瘀藥材進行熏蒸，搭配身痛逐瘀湯、薑黃、杜仲等藥物，約兩周後疼痛即可緩解。

保暖防護不可少 養成運動習慣強健肌肉 黃鋒榮醫師提醒，雖然冬天即將結束，但乍暖還寒的天氣仍可能引發拉扭傷或舊傷復發。若不慎拉傷扭傷，可先冰敷再熱敷，搭配藥膏或貼布，但切勿過度拉扯。若症狀未改善，應盡早求醫。此外，他也建議清晨外出務必做好身體和足部保暖；有舊傷或年長者，可使用護腰、護踝等護具；搬重物或彎腰扭身時，動作放慢；避免過度疲勞，保持生活作息規律；養成運動習慣，強化肌肉。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】