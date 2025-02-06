乙型流感同甲型流感有甚麼分別？ ​症狀潛伏期治療及預防方法懶人包

甚麼是乙型流感？ 乙型流感病毒是其中一種引致流感的病毒，屬甲型流感以外另一種較為常見的流感病毒。有別於可以分散出不同亞型的甲型流感，乙型流感在絕大部份情況下都只會人傳人，而且只有兩個分支世系，分別是乙型／山形世系（B/Yamagata lineage）和乙型／維多利亞世系（B/Victoria lineage）1，因此其出現大流行的機會比甲型流感低。 另外，有研究更指出由於民眾 COVID-19 大流行期間在生活習慣的改變（如保持社交距離）、加上流感疫苗的高接種率，使傳播鏈較短而繁殖數量較低的乙型／山形世系流感病毒得以被抑制，甚至有可能在 COVID-19 疫情完結後滅絕。 甲型流感及乙型流感的有什麼分別？ 甲型流感 常見宿主：野鳥、家禽（如雞、鴨）、豬、人類

傳播途徑：飛沫傳播、接觸傳播（如接觸家禽、患者的分泌物、依附在物品表面的病毒）

常見症狀：發燒、咳嗽、疲勞、全身酸痛、頭痛等

潛伏期：大約 1 – 4 天，平均 2 天 乙型流感 常見宿主：人類

傳播途徑：飛沫傳播、接觸傳播（如患者的分泌物、依附在物品表面的病毒）、氣溶膠傳播

常見症狀：發燒、咳嗽、疲勞、氣促、呼吸道症狀等

潛伏期：大約 1 – 4 天，平均 2 天

乙型流感的常見症狀 雖然乙型流感的症狀及嚴重程度通常較甲型流感為輕，但大家仍不可輕視乙型流感的病徵。以下列出一些乙型流感的常見症狀： 發燒

咳嗽

頭痛

喉嚨痛

肌肉疼痛（症狀較甲型流感輕微）

流鼻涕

鼻塞

打噴嚏

氣促 如果不及時治療，乙型流感可能會引起以下併發症： 嘔吐

腹瀉

中耳炎

鼻竇炎

肺炎

支氣管炎

呼吸衰竭

腎衰竭

心肌炎

敗血症 雖然乙型流感比甲型流感較少出現嚴重的併發症，但實際上乙型流感同樣可以致命。 如果患者屬於以下類群，均會較容易出現併發症： 65 歲或以上的長者

患有慢性疾病，如糖尿病、心臟病、哮喘

BMI 40 或以上

孕婦

5 歲以下的小朋友

乙型流感的死亡率 流感的死亡率介乎3.7%至3.8%。根據世界衛生組織的數據，每年估計約有29萬至65萬人感染流感後因呼吸系統疾病死亡。 如何治療乙型流感？ 跟甲型流感相近，如不幸患上乙型流感，你應盡量留在家中休息及補充水分以紓緩症狀，如有發燒或疼痛症狀，可在醫生的建議下服用布洛芬或撲熱息痛。 儘管乙型流感的嚴重性比甲型流感輕微，大多數患者都可以自然痊癒，但醫生亦會在考慮患者的病情及健康需要（包括是否出現副作用的風險），再決定是否處方抗病毒藥物，以減輕症狀及縮短患病時間。現時在香港常用的抗病毒處方藥包括： 樂感清 (Relenza)

特敏福 (Tamiflu)

紓伏效（Xofluza） 雖然抗病毒藥物可以加快患者的康復進度，但患者仍應按醫生的指示，切勿自行停服或在未經處方下自行服用，以免使藥力失效，或是出現副作用甚至是對病毒出現抗藥性。 患上乙型流感，要幾耐先好返？ 如患上流感，通常都會在 2 – 7 天內自行痊癒，當中咳嗽的持續時間較長，而發燒及其他病徵通常會在 5 – 7 天內減退。9如果病徵持續超過一星期而沒有改善，應盡早求醫協助。

如何測試是否患上乙型流感？ 以分辨甲型流感及新冠病毒，醫生會透過三合一快測（又稱ABC快測）以採樣棒為病人撩鼻採樣，測出病人是否感染甲型流感、乙型流感或新冠病毒。 除此之外，你亦可以在家中自行檢測。，不少醫療品牌在市場推出家用流感快測套裝，可同時測試甲型、乙型流感及新冠病毒，大多數都可在15分鐘內得到結果，而且聲稱準確度達到99%。 同時，不少醫療品牌在市場推出家用流感快測套裝，可同時測試甲型、乙型流感及新冠病毒，大多數都可在15分鐘內得到結果，而且聲稱準確度達到99%。

如何預防乙型流感？ 參考衞生防護中心的建議，大家可以從以下三方面預防乙型流感： 1.接種季節性流感疫苗（流感針） 接種季節性流感疫苗能安全和有效地預防季節性流感和其併發症，由於流感病毒會不時變種而衍生新病毒株，導致流感廣泛傳播。 保持良好的個人衞生 保持雙手清潔︰使用梘液和清水以正確方法洗手

如出現呼吸道感染病徵、而到訪或於高風險場所工作（如安老院舍、醫療設施臨床區域）、感染甲型流感的高危人士，都應佩戴口罩

正確佩戴口罩，並在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生

經常保持雙手清潔，洗手時應以梘液和清水清潔雙手

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻

如有呼吸道感染病徵，應留在家中休息及向醫生求診 此外，大家也應保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。 3.保持良好的環境衞生 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物

保持室內空氣流通

流感高峯期期間，應避免前往人多擠逼，或空氣流通欠佳的公眾地方 本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載