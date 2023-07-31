乙型肝炎病毒可爆肝又致癌　新一代口服抗病毒藥物更適合慢性病患者

「醫師，這次的抽血報告還好嗎？」30多歲的陳先生問。
「數值又進步了！」醫師翻開病歷說，「這次的血小板是16萬/UL，已經在正常範圍。」
「肝硬化的狀況呢？」陳先生問。
「肝臟也有漸漸改善喔。」
患者從小已是乙型肝炎帶原，但都沒有追蹤治療。當初到門診檢查時，已進展到肝硬化。高雄長庚紀念醫院胃腸肝膽科主任洪肇宏醫師指出，正常的血小板濃度約15萬/UL至45萬/UL，患者的血小板濃度只有5萬/UL，相當不理想。
經過討論後，患者開始接受乙肝口服抗病毒藥物治療，口服抗病毒藥物能夠有效降低體內的病毒量。洪肇宏醫師說，經過長期治療後，我們能觀察到肝臟的狀況逐漸改善，血小板濃度也回復到正常範圍內。
「乙型肝炎帶原者一定要定期追蹤，及早接受治療。」洪肇宏醫師強調，「肝硬化是有機會逆轉的！」
乙型肝炎是導致慢性肝炎的主要原因之一。洪肇宏醫師說，乙肝帶原者多數沒有症狀，必須抽血檢測才知道是否有乙型肝炎帶原。過去，台灣有很多乙型肝炎帶原者是經由母嬰傳染，也就是由媽媽傳給嬰兒。如果知道母親有乙型肝炎的民眾特別需要去檢測，確認自己是否有乙型肝炎帶原。
肝硬化並非不可逆轉
乙型肝炎病毒在造成慢性肝炎的時候常常沒有明顯症狀，容易讓人輕忽。洪肇宏醫師說，部分患者可能出現倦怠、噁心、食慾不振、黃疸、茶色尿等症狀。如果出現猛爆性肝炎，會導致嚴重黃疸、肝腦病變，患者可能昏迷，甚至死亡。
長期發炎的肝臟會漸漸進展為肝硬化，洪肇宏醫師說，患者可能出現腹水、黃疸、凝血功能障礙、食道靜脈瘤出血、肝昏迷等狀況。
過去乙型肝炎的治療是使用干擾素，採用皮下注射，副作用較多，效果也不甚理想。洪肇宏醫師說，目前大多使用乙型肝炎口服抗病毒藥物，透過抑制病毒複製，有效降低血中的病毒量。
新一代乙型肝炎抗病毒藥物採用口服，一天一顆，且不會受到飲食影響，可於飯前或飯後使用。此外，新一代乙型肝炎抗病毒藥物較不受肝、腎功能影響，不須隨肝、腎功能調整劑量，便利性高。相較於干擾素類藥物，口服抗病毒藥的副作用較小。
不可以任意改變吃藥規定
接受治療時，請留意幾個重點。洪肇宏醫師提醒，第一個是要規則服藥、一天一顆，不可以任意改成兩天吃一顆或三天吃一顆，因為藥物濃度不穩定容易使病毒產生突變。第二個是要規則追蹤，因為病毒可能產生抗藥性，所以在服藥期間，必須規則追蹤，若發現有抗藥性，便得更換藥物。第三個是在療程結束後，也要按時回診，因為乙型肝炎病毒可能再復發，而有產生急性肝炎的可能性。
很多乙型肝炎帶原者都有一些慢性疾病，例如糖尿病、高血壓等，洪肇宏醫師說，這些慢性病的藥物與口服抗病毒藥物大多沒有衝突，患者在使用口服抗病毒藥物時，也可以服用原來的藥物。因為新一代口服抗病毒藥物，不需要因為肝腎功能來調整劑量，對慢性病患者較為方便。
「在健保提供的療程結束後，患者一定要規則追蹤。」洪肇宏醫師說，「因為約5%患者會產生急性肝炎，約1%患者會產生猛爆性肝炎，必須提高警覺。如果擔心停藥後出現急性肝炎的風險，也可以選擇自費使用乙肝口服抗病毒藥物，持續抑制乙型肝炎病毒。」
接受乙型肝炎口服抗病毒藥物治療雖然無法根治乙型肝炎，但是長期接受口服抗病毒藥物治療，有助於改善肝臟的狀況，可望逆轉肝硬化，而且也能夠將低罹患肝癌的風險。
貼心小提醒
乙型肝炎會導致肝硬化，甚至肝癌，但是很多乙型肝炎帶原者卻因為沒有明顯症狀，而容易忽略。洪肇宏醫師說，目前官方有提供免費肝炎篩檢，45歲至79歲民眾（原住民提早至40歲），都可以接受一次乙型、丙型肝炎篩檢。如果不知道自己是否有乙型肝炎帶原，請趕快至醫療院所篩檢。
目前的口服抗病毒藥物已可有效抑制乙型肝炎病毒，請務必把握治療時機！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：B肝口服抗病毒藥物，可望逆轉肝硬化、降低肝癌風險，胃腸肝膽專科醫師圖文解析】