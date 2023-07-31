乙型肝炎病毒可爆肝又致癌　新一代口服抗病毒藥物更適合慢性病患者

「醫師，這次的抽血報告還好嗎？」30多歲的陳先生問。

「數值又進步了！」醫師翻開病歷說，「這次的血小板是16萬/UL，已經在正常範圍。」

「肝硬化的狀況呢？」陳先生問。

「肝臟也有漸漸改善喔。」

患者從小已是乙型肝炎帶原，但都沒有追蹤治療。當初到門診檢查時，已進展到肝硬化。高雄長庚紀念醫院胃腸肝膽科主任洪肇宏醫師指出，正常的血小板濃度約15萬/UL至45萬/UL，患者的血小板濃度只有5萬/UL，相當不理想。

經過討論後，患者開始接受乙肝口服抗病毒藥物治療，口服抗病毒藥物能夠有效降低體內的病毒量。洪肇宏醫師說，經過長期治療後，我們能觀察到肝臟的狀況逐漸改善，血小板濃度也回復到正常範圍內。

「乙型肝炎帶原者一定要定期追蹤，及早接受治療。」洪肇宏醫師強調，「肝硬化是有機會逆轉的！」

乙型肝炎是導致慢性肝炎的主要原因之一。洪肇宏醫師說，乙肝帶原者多數沒有症狀，必須抽血檢測才知道是否有乙型肝炎帶原。過去，台灣有很多乙型肝炎帶原者是經由母嬰傳染，也就是由媽媽傳給嬰兒。如果知道母親有乙型肝炎的民眾特別需要去檢測，確認自己是否有乙型肝炎帶原。

肝硬化並非不可逆轉

乙型肝炎病毒在造成慢性肝炎的時候常常沒有明顯症狀，容易讓人輕忽。洪肇宏醫師說，部分患者可能出現倦怠、噁心、食慾不振、黃疸、茶色尿等症狀。如果出現猛爆性肝炎，會導致嚴重黃疸、肝腦病變，患者可能昏迷，甚至死亡。