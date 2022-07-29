乙型肝炎｜乙肝帶病毒者 九成唔知自己中招

研究指出7.2%人口是乙型肝炎帶病毒者，推算香港約有五十多萬人帶有此病毒，可是目前只有約一成人知道並定期跟進。為提高大眾對乙型肝炎的認知及定期監察的重要，癌症資訊網慈善基金及香港肝康會合作舉辦「全城無肝炎」活動，並於昨日世界肝炎日(7月28日)正式展開。
外科專科醫生徐家強表示，乙型肝炎帶病毒者中，約有25%會演變成肝硬化、肝衰竭，甚至肝癌等後遺症，「臨床上常見後遺症的後期患者，治療過程很痛苦、很昂貴，亦『好唔抵』，因為這些後遺症可透過疫苗等防範措施有效預防。」
可致嚴重後遺症
乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的肝病，香港大學腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰指，不少人在胎兒或者幾歲的時候已感染病毒，「大多情況為家人是帶病毒者，長時間接觸下傳染了給小朋友，又或母親直接傳給胎兒。」其他傳播途徑包括性接觸、血液接觸等。「如成為帶病毒者，便一世『與病毒共存』，不能『清零』。」
乙型肝炎徵狀不明顯，若錯過治療機會，多年後或引致肝硬化等嚴重疾病。「肝臟反覆發炎，就好像不斷鎅損皮膚一樣會形成疤痕，這些硬化了的細胞愈來愈多時，肝臟便不能正常工作，引起腹水、腸胃出血、肝昏迷等問題，可以致命。」
疫苗有效預防
1988年開始，本地初生嬰兒已可免費接種乙型肝炎疫苗，將本港帶菌者人口由約10%減低至現時7.2%。袁孟峰認為要再壓低數字，必須繼續此疫苗計劃，「而計劃開始前出生的人士，亦可先檢驗是否帶有病毒，如果沒有的話也應該接種疫苗。雖然疫苗接種後相關抗體會隨時間下降，不過免疫系統有記憶細胞，若接觸到乙型肝炎病毒亦會產生免疫反應，毋須再接種加強劑。」
現時乙肝快速測試流程簡單，只要於手指頭採一滴血，並滴落乙型肝炎表面抗原(HBsAg)測試劑，等數分鐘便有結果，準確度達95%，如檢測陽性應做進一步測試確認。
須半年跟進一次
乙型肝炎帶病毒者即使沒有任何徵狀，亦應該定期檢查，監察病情。袁孟峰認為，「帶病毒者首先要告訴家人，因為病毒有可能在家中傳播；其次是必須每半年一次檢測病毒、肝功能、肝酵素、肝癌指數，以及肝臟聲波檢查等，從而及早發現後遺症及早處理。另外，現時亦有有效藥物可以壓抑病毒，將後遺症風險減到最低。」
「全城無肝炎」活動
為加強市民大眾對於乙型肝炎的認知，「全城無肝炎」活動將會透過展覽、講座等，加深認識乙型肝炎的徵狀、治療及預防方法；及後亦有以乙型肝炎作主題的流動展覽車巡迴全港。下一次講座將於8月15日晚上在香港中央圖書館舉行，有興趣人士可致電9462 7207查詢。