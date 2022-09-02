乙型肝炎｜乙肝或無徵狀 長遠可致癌

乙型肝炎(乙肝)是本港一個長期存在的問題，約有8%人口是乙肝帶病毒者，可能在日後患上慢性乙型肝炎。而約15%至40%慢性乙肝患者長遠會演變成肝硬化或肝癌，甚至死亡。近年有不少針對乙肝的藥物出現，如何把握時間達至治療目標，成為病人能否避過一劫的關鍵。

腸胃肝臟科專科醫生劉紹輝指出，乙型肝炎是由乙肝病毒引起，主要傳播途徑有性接觸、血液接觸、母嬰傳播，部分受感染人士會終身成為帶病毒者。部分患者或有發燒、疲勞、食慾不振、胃部不適、嘔吐、尿色深、淺色糞便、皮膚和眼睛發黃等徵狀，不過亦有不少患者感染乙肝數十年也沒有感到不適。

容易錯過治療

劉紹輝提醒，「不少市民對乙肝有誤解，以為無徵狀即沒有問題，以致患者容易錯過接受治療的機會，病情持續惡化，直至出現肝纖維化、肝硬化或肝癌。」所以，為避免因乙肝引致嚴重肝病，患者的家庭成員、性伴侶及其他較高感染風險人士，應及早檢測和採取合適預防措施，若確診乙肝便要盡快接受治療。

抑制乙肝病毒複製

乙肝病毒的活躍程度，可透過檢測病人體內的病毒載量(Viral load)HBV DNA得知。此外，也要檢測病人的肝酵素(ALT)，這指數可反映病人肝臟的發炎程度，而肝臟發炎程度又和肝癌的風險相關，有研究指出，於治療初期盡早降低ALT和HBV DNA能有效減低患上肝癌的風險。劉紹輝續指，「因此現時治療乙肝的主要目的，就是抑制乙肝病毒的複製，從而減低併發肝硬化或肝癌的風險。」