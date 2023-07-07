乙型肝炎｜恐爆肝、易致癌？ 口服抗病毒藥物治療解析 專家圖文懶人包

乙型肝炎的治療已進步很多，可以有效降低病毒量，避免急性肝炎發作。」彰化基督教醫院胃腸肝膽科范泉山醫生指出，「有好幾位乙型肝炎患者，病情本來控制得相當穩定，但是因為COVID-19疫情沒有覆診，中斷治療後就出現腹痛、黃疸、茶色尿，抽血檢查發現是急性肝衰竭，差點失去性命，相當的慘烈。」

乙型肝炎未必有明顯症狀 40年前，台灣乙型肝炎的盛行率高達是90%，至20年前的調查已降為10至15%，讓盛行率大幅下降的關鍵就是大規模打乙型肝炎疫苗。范泉山醫生說，接種過疫苗的民眾感染率大約是1%，所以可以預期，台灣的乙型肝炎盛行率還會進一步下降。乙型肝炎帶原者可能沒有明顯症狀，但是千萬不可以輕忽。因為慢性肝炎可能出現急性發作，還可能導致肝硬化，罹患肝癌的風險也大幅上升。 乙型肝炎病毒就好像入侵的敵軍，因為許多患者是母嬰感染，在免疫系統較弱的時候，無法與敵軍對抗。范泉山醫生說，到了二、三十歲，免疫系統較強的時候，會開始對敵軍發動攻擊，所以可能出現急性肝炎，甚至是急性肝衰竭，危及性命。

「在沒有抗病毒藥物的年代，大家只能看著乙型肝炎病毒肆虐，非常無奈。」范泉山醫生說，「現在已經有效果很好的乙肝口服抗病毒藥物，我們就不希望再出現急性肝衰竭的狀況。只要好好接受治療，就能大幅降低急性肝衰竭發作的機率。」 乙肝口服抗病毒藥物效果顯著 在對抗乙型肝炎的過程中，最不希望出現消耗戰，讓肝臟反覆發炎，所以要利用抗病毒藥物清除病毒。范泉山醫生說，放任乙型肝炎病毒持續危害，將導致肝臟遭到戰火破壞，最後只剩下斷垣殘壁。

「感謝抗病毒藥物的出現，讓我們能夠有效對抗病毒！目前乙型肝炎的治療趨勢便是使用口服抗病毒藥物，避免出現肝炎，以降低進展為肝硬化與肝癌的風險。」范泉山醫生說，使用藥物能夠大幅降低風險，但是乙型肝炎帶原者依然會有罹患肝癌的風險，一定要按時回診追蹤。 乙型肝炎新藥副作用較低 以往乙型肝炎的治療工具很有限，效果不好，且副作用明顯，讓患者很不舒服。范泉山醫生說，新一代口服抗病毒藥物採一天一粒，飯前、飯後都可以，便利性高、病毒清除率高，而且副作用較少，不須隨肝腎功能調整劑量。只要符合條件，便能向健保申請使用。范泉山醫生說，目前乙型肝炎口服抗病毒藥物的給付條件已放寬許多，幫助許多患者接受口服抗病毒藥物治療。

「因為需要用有限的資源照顧最多的人，所以在狀況較安全的時候，便沒辦法繼續給付口服抗病毒藥物。」范泉山醫生說，「不過，患者在停藥前，必須仔細思考，是否要冒著肝炎發作的風險。如果身體狀況無法承受肝炎發作，便得考慮繼續使用口服抗病毒藥物。」 接受肝炎篩檢，呵護你的肝！ 乙型肝炎是台灣常見病，因大規模接種疫苗，讓盛行率大幅下降。范泉山醫生說，口服抗病毒藥物的使用，可以大幅降低急性肝炎發作，以及進展為肝硬化與肝癌的風險。現在，政府更進一步推動肝炎篩檢，45至79歲市民（原住民提早至40歲）都可以接受乙型、丙型肝炎的全民篩檢。范泉山醫生說，如果不清楚自己是否有乙型、丙型肝炎，都可以到醫療院所抽血檢查。