乙型肝炎｜社區乙肝篩查 揭5萬隱形患者

活動共有768名市民參加，篩查發現了41名乙肝患者，感染率約5.3%，與衛生署數字相若，而有6人透過是次篩查才發現自己受感染，以此推算，全港有約5萬名隱形患者。35名已知患者當中，有43%人沒有進一步諮詢醫生意見；有持續監測病情的不足一半(46%)。

香港亞洲肝炎會聯同六間社福機構、社企及學生組織，包括香港城市獅子會、香港復康會、嗇色園、尊賢會、中大和港大學生組織，舉行了「全城滅乙肝2023」計劃，為市民提供免費大型社區乙肝篩查及教育活動，並進行問卷調查，以了解乙肝患者對疾病的認知。

初期沒有徵狀

香港亞洲肝炎會主席、腸胃肝臟科專科醫生林朗昕指，「感染乙肺病毒初期可以完全沒有徵狀，當乙肝病毒引發病人出現持續 6 個月以上的肝臟炎症，便會發展成慢性乙肝。」值得留意是，約15%至40%慢性乙肝患者長遠會導致肝硬化或肝癌等嚴重情況。

香港亞洲肝炎會副主席李建綱醫生強調，「乙肝病情可以快速變化，需要定期檢測肝酵素(ALT)、甲胎蛋白(AFP)、乙肝病毒轉載量(HBV-DNA)等項目，以了解病人體內的病毒活躍度及肝臟健康狀況。若發現指數有異，顯示病毒量增加或出現肝纖維化、肝硬化或肝失代償等跡象，便需要盡快處方抗病毒藥物，降低病毒量以控制病情。」

建議提供免費檢測

香港亞洲肝炎會建議，可透過地區康健中心為1988年之前出生的香港居民提供免費乙肝檢測，盡早找出隱形患者；同時教育患者定期檢查的重要性，並以公私營合作為乙肝患者定期檢查；正接受治療的患者也要留意腎功能及骨質密度指數，監察藥物副作用，並適討最合適治療方案。