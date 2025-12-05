乙肝功能治癒 免致肝癌

乙型肝炎帶病毒者需要終身用藥抑制病毒複製，雖然可減低肝硬化及肝癌風險，但隨年齡增長，這些風險仍在。近年乙肝藥物研發十分蓬勃，明年有望成功研發出可達到「功能治癒」的乙肝藥物，助患者擺脫肝癌的陰霾。建議未知自己有否乙肝的人士，考慮盡快接受檢測。 中大醫學院助理院長(學習體驗)、內科及藥物治療學系教授黃麗虹表示，乙肝病毒可造成慢性病毒感染，病毒會留存在肝臟，並躲在肝細胞核當中。「現時乙肝表面抗原(HBsAg)可反映有多少病毒隱藏在肝細胞核，如果HBsAg在血清裡已經測不到，或者低於0.05IU/ml，就可稱為『功能治癒』，即殘餘的病毒已經很少，不會影響到人體。」

併發症風險大減 雖然慢性乙型肝炎未必會有任何徵狀，達成功能治癒亦未必有感覺，但在檢測的層面，功能治癒卻十分重要。黃麗虹解釋，「如果表面抗原檢測轉為陰性，代表日後併發症的風險大大降低。有很多研究，包括香港的研究都顯示，如果表面抗原為陰性，肝癌或肝硬化等併發症的風險減少一半以上，甚至減少達七至八成；有些文獻更指出，如果45歲前能夠達到功能治癒，其肝癌風險與一個從來沒有乙肝的人相若，等於因乙肝導致肝癌的風險已經逆轉或消失了。」 現時藥物難做到 可是現有藥物較難做到功能治癒。黃麗虹指，現時乙肝治療藥物分兩大類，其一是口服抗病毒藥(核苷酸類藥物)，可壓抑病毒複製，令血清裡的乙肝病毒載量(HBV DNA)減至測不到，惟表面抗原則變動不大；另一款藥物為干擾素，雖然可增加些少機率達到功能治癒，但副作用相對較多，基本上已不再用於治療乙肝。「若用口服抗病毒藥達到功能治癒，就不用再繼續終身服食核苷酸類藥物。我們相信其實是由病人本身的免疫系統清除病毒，而病人會持續用藥多6至12個月，方才停藥。發生機率大約為0.3%至0.5%。」

多種新藥研發中 幸而現時有不同類型的乙肝新藥正處於臨床研究階段，包括可減低表面抗原(ASO)、更深入的壓抑病毒複製，以及調節免疫系統清除病毒；幾種藥物可以單一使用，又或互相配合一同使用。「其中一款ASO藥物已進入第三期臨床測試階段。其原理是透過干擾乙肝病毒在細胞核中的複製過程，可以令表面抗原快速下降。」黃麗虹說，「第一、二期研究數據顯示可令部分患者達到功能治癒，而第三期研究有超過1,000個參加者，香港也有不少中心參與，結果相信可於2026年上半年公布，若結果理想，有望於2027年可在香港使用。」 免卻心理負擔 對於乙肝患者來說，現時口服藥雖然可減低併發症風險，但隨年齡增加，風險仍會增加；若有藥物可做到功能治癒，除減低有關風險外，心理上亦不再有「有個病跟住」的觀感，並大大減低併發症的擔憂。黃麗虹建議病友現時要繼續聽從醫生指示積極治療，準時用藥穩定病情，按時覆診抽血檢查肝功能和病毒情況，及定期接受肝癌篩查，耐心等待新藥面世。