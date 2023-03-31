乙肝康復仍須提防肝癌

本港約有7.2%人口感染乙型肝炎病毒，長遠有可能引致慢性肝病、肝硬化和肝癌等嚴重疾病。小部分幸運的帶病毒者可康復(乙肝病毒表面抗原清除)，惟中大醫學院最新研究發現，康復者的嚴重肝病併發症風險會隨時間下降，但肝癌的風險維持不變，研究團隊籲持續定期檢測，有助及早發現。 中大醫學院內科及藥物治療學系莫慶堯醫學教授兼腸胃及肝臟科主任黃煒燊教授表示，乙肝病表面抗原由乙肝病毒製造，是診斷乙肝感染的標記，「如果在檢測發現乙肝病毒表面抗原由陽性轉為陰性，便可稱為『功能性治愈』，亦可簡單地視為乙肝康復。」

肝癌風險不減 從乙肝康復之後，相關的併發症是否自此與康復者無關？為此中大醫學院作出研究，分析2000至2020年間共9,769位康復者的數據，追蹤觀察最多12年，發現12年整體肝癌風險為2.2%，至於嚴重肝病併發症如腹水、肝腦病變等，12年風險則有2.3%。而康復時有肝硬化的人士風險較高，有關風險分別達6.5%和10.4%。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風博士續指，「值得一提是，以年均風險計算，康復者的嚴重肝病併發症風險會由首7年的0.26%下降至7年後的0.12%；但肝癌年均風險則維持0.2%左右，沒有下降。」 應持續監測 就研究結果，中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹認為，「雖然每年0.2%的肝癌風險看似微不足道，但如果康復者很年輕，預計尚有數十年壽命的話，就仍有一定風險，建議康復者，尤其已有肝硬化等高風險人士，應接受長期肝癌監測。」 至於乙肝治療，現時主要有口服抗病毒藥和針劑型的干擾素兩類，黃麗虹指，「前者雖可有效抑制病毒，但年輕患者每年只有少於1%能夠康復，年紀較長的因為對抗病毒多年，或有3%至4%；干擾素效果較好，每年有5%至7%患者可康復，但副作用較多。現時有新藥物組合正在研究當中，第二期臨床研究結果顯示康復率逾10%，為乙肝患者帶來曙光。」