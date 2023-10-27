乙肝病毒可傷腎 小便有泡、腳腫要小心

慢性乙型肝炎患者除了有可能併發肝纖維化、肝硬化及肝癌，原來亦可能誘發腎病。腸胃肝臟科專科醫生鄭芷輝指出，其中一個原因是，乙肝患者的免疫反應可能會影響腎臟，形成腎小球炎。隨時間推移，乙肝對身體影響愈多，出現腎病的風險也愈來愈大。 乙肝患者人到中年，可能出現三高(高膽固醇、高血壓和糖尿病)，這些問題亦增加腎病危機。乙肝患者在本身病情與年齡增長兩個高危因素雙重夾擊下，就更易患腎病。鄭芷輝表示，「若乙肝已經進入晚期，出現了肝硬化，腎病風險就更高。」

中老年市民應檢查乙肝 乙肝病毒可對整體健康帶來嚴重影響，除患者要注重健康，鄭芷輝認為市民也應了解自己有否感染乙肝病毒而不自知，「在1986至1988年之前出生的本地居民，或在外地出生而父母在生育前沒有注射乙肝疫苗的人士，應考慮做乙肝檢查。」曾有一名年約70歲女士因為腳腫求醫，看腎科醫生後發現，原來是慢性乙肝病毒感染並併發腎小球炎。在醫生建議下，為與她有血緣關係的人士做乙肝檢查，然後發現其他兄弟姐妹和她的女兒也同樣受到乙肝病毒感染。 常見母嬰傳播 本地較常見的乙肝傳染途徑是母嬰傳播，但相關個案正在減少，因自1988年起，政府為所有本地新生兒接種乙肝疫苗；1986至1988年本地出生兒童，亦有注射乙肝疫苗。此外，現時孕婦如帶有乙肝病毒，可在懷孕期間服用抗病毒藥物來減少病毒載量，再加上在嬰兒出生後為他們注射乙肝免疫球蛋白，大為降低傳染嬰兒的風險。 驗血了解病毒量及腎功能 鄭芷輝指乙肝患者確診後，應該定期驗血和安排影像檢查如超聲波檢查。「驗血可以了解乙肝病毒量和肝酵素，影像檢查則可知道有否肝硬化或肝癌等。」另外，血液測試也可檢測腎功能，平日患者也應留意有否腎病症狀，例如蛋白尿，亦即小便帶泡，即使沖廁也無法去除。此外，蛋白尿可導致身體蛋白流失，引起腳腫。如果伴隨蛋白尿出現腳腫，患者就要提高警覺，及早求診。