九成患者睇錯專科！多發性骨髓瘤點樣分辨？醫生說明早期治療點解咁關鍵

頭暈、疲倦、骨頭痛不一定是正常老化！多發性骨髓瘤與淋巴瘤、白血病並列三大血癌，但大眾對此仍認識不足。高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫生指出，多發性骨髓瘤的症狀常與骨科、腎臟疾病等混淆，甚至可能被當一般老化現象而延誤治療。把握早期治療黃金期、建立深度緩解，盡可能降低後續復發，為當前治療的重要目標。

如何區分多發性骨髓瘤警號？醫教用「 CRAB ＋感染」初步判斷

王銘崇醫生表示，還是有不少人把多發性骨髓瘤當作骨癌，其實骨髓瘤發生在骨頭內部的骨髓漿細胞，而骨癌病灶位在骨頭堅硬外層，兩者完全不同。疾病好發於年長族群，男性略多於女性。典型症狀以「CRAB 加感染」五大類為主：C代表高血鈣；R為腎功能異常或蛋白尿等；A是貧血；B則是骨頭病變，包括骨質疏鬆、壓迫性骨折或蝕骨性病變；此外，由於漿細胞癌變後無法正常製造抗體，患者也容易反覆感染。

然而，上述症狀與其他退化性疾病相似，患者平均有近八至九成是從骨科、腎臟科轉介而來。王醫生提醒，若多種症狀同時出現，例如骨鬆合併貧血或腎功能異常，或像是五、六十歲的男性過早發生嚴重骨質疏鬆，都是不尋常的狀況、應提高警覺。

多發性骨髓瘤治療精準化 醫揭三階段控制目標

多發性骨髓瘤仍被視為無法完全痊癒的疾病，治療目標分三階段：短期著重改善症狀和生活品質；中期是延長無病惡化存活期；長期則是希望延長整體存活。王銘崇醫生說明，治療現也朝向精準醫療發展，可透過染色體檢查如「原位雜交法(FISH)」分類高風險或標準風險族群，再依年齡、體能狀況及是否適合自體幹細胞移植等因素制訂治療策略。

移植前的緩解治療目前多採三合一或四合一藥物組合。三合一包含蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑和類固醇；四合一則額外加入抗CD38單株抗體，臨床觀察特別是在高風險患者，與微小殘餘疾病(MRD)相關指標和病況穩定有關，實際效果則因人而異。移植後，醫生也將視患者狀況規劃維持性治療。