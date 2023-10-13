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健康
2023-10-13 18:30:01

九成聽損不可逆！聽力師籲：早期介入可改善 佩戴助聽器要及時

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聽力下降

大家應關注家中長者聽力健康，若出現聽不清楚或聽不到的情況需有所警覺。

多數人認為聽力變差是老化自然現象，而忽略聽力受損的對健康及生活品質可能帶來的影響。研究指出，聽損可能潛在失智風險。面對高齡化的社會，早期發現並改善聽損問題才能降低失智風險，提升長者老年生活質素。然許多人對助聽器仍停留在音質差、外觀笨重等早期印象導致佩戴意慾低。

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老年聽力損失發生率高認知度低 嚴重聽損者失智風險為一般人五倍

根據世界衛生組織(WHO)報告，2050年全球將有四分之一的人口有聽力問題。然而聽力受損不單只是聽力問題，也大幅提升失智風險，多項大型研究皆證實，聽力受損的程度與失智風險程高度相關，嚴重聽力受損者的失智風險更是一般人的五倍。資深聽力師、臨床聽力學博士連孟如指出，聽損者必須花更多腦力聽別人講話，患者功能性MRI顯示聽覺刺激變少，將使負責大腦聽覺的區域退化或快速萎縮，間接更可能影響認知功能。

助聽器

有研究指出從確診聽損問題到願意佩戴助聽器，平均要花7年時間。

從確診到戴助聽器平均花七年時間

連孟如聽力師表示助聽器是處置聽損問題重要的一環！美國最新研究表示，有認知退化風險族群，佩戴助聽器能有效降低五成退化速度。然因早期印象以致大眾佩戴助聽器意慾低，更有研究指出從確診聽損問題到願意佩戴助聽器，平均要花7年時間。但高達九成的聽損是不可逆的，若不處置將持續惡化並大幅提高失智風險。美國FDA表示聽力受損是一項嚴重的公衛問題，去年更發布新法規建立非處方助聽器類別，以降低民眾取得助聽器的成本，希望提升助聽器的普及率。

手機

隨著科技進步，助聽器技術已大幅提升，不僅能辨別語音與背景聲音，即使在吵雜環境下，也能提供清晰的聆聽體驗。

新一代助聽器體積小、造型時尚 結合AI技術改善聆聽品質

知名助聽器品牌代表周振宏經理表示，多數人對助聽器仍停留在外形笨重、音質不佳的傳統印象。但隨著科技進步，助聽器技術已大幅提升，不僅能辨別語音與背景聲音，即使在吵雜環境下，也能提供清晰的聆聽體驗。更結合AI技術，幫助使用者即時透過手機APP改善聆聽音質，提供個人化的聽覺體驗。周振宏經理進一步說明，無論任何年齡層的聽損者都很在乎助聽器外形。現在的助聽器設計多樣化，有些小到幾乎隱形，也有造型時尚像一般藍牙耳機的助聽器。

聽力檢查

若發現家中長輩電視聲音開的比以前大聲，或在家中角落叫他卻聽不清楚，就應及早進行聽力檢測並佩戴助聽器幫助改善聽力健康。

及早佩戴助聽器 讓聽損者找回精彩生活！

大家應關注家中長者聽力健康，若出現聽不清楚或聽不到的情況需有所警覺。連孟如聽力師說明，聽力受損多能在初期發現，及早介入可獲得改善，但多數長者佩戴助聽器意慾低，因此有正確的聽損認知並積極佩戴助聽器至關重要，同時建議照護者，若發現家中長輩電視聲音開的比以前大聲，或在家中角落叫他卻聽不清楚，就應及早進行聽力檢測並佩戴助聽器幫助改善聽力健康，遠離失智風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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