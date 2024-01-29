熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-29 18:30:08

九旬翁「心跳過慢」走路喘、睡覺無法平躺 裝「心臟起搏器」重獲生活品質

分享：
心跳慢

嚴重肺積水恐會引發急性腎衰竭、暈厥、休克甚至危及生命。

「連日來胸口愈來愈悶，走路就會喘不停，甚至說話費力，連睡覺都無法躺平，最後喘到來急症室。」91歲曾先生表示，自己平時可自行騎單車外出，甚至還下田工作，但近來覺得喘的症狀愈來愈明顯，生活大受影響。

Ad Block

嚴重肺積水 感覺非常喘

家人帶他至台灣衛生福利部南投醫院就醫，檢查發現心跳過慢，一分鐘僅30餘下，因心輸出量不足導致嚴重肺積水，心電圖顯示為完全性房室傳導阻滯。經藥物治療、心導管室施予心臟起搏器置放手術，症狀改善，術後兩天便順利出院。

林長逸醫生表示，正常人在休息時的心跳每分鐘為60100下，當心跳過慢時，整體心臟打出的血液不足以供應腦部或身體其他器官使用，可能會出現頭暈、頭痛、胸悶、呼吸急促、疲倦、全身無力等症狀。

心臟起搏器

起搏器能自動偵測病人的心跳，並輔助心臟跳動，輸出量能足夠讓全身使用。

心跳偏慢問題 放心臟起搏器

嚴重肺積水恐會引發急性腎衰竭、暈厥、休克甚至危及生命。林長逸醫生說明，心跳偏慢的病人其實不用過度擔心，大部分心跳偏慢的人屬於竇性心律，若血壓正常，無其他不適，事實上不用做特別處理。

若為病理性的問題，如房室傳導阻滯和病竇症候群等，則應考慮放置心臟起搏器。起搏器能自動偵測病人的心跳，並輔助心臟跳動，輸出量能足夠讓全身使用。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受