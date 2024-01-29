九旬翁「心跳過慢」走路喘、睡覺無法平躺 裝「心臟起搏器」重獲生活品質

「連日來胸口愈來愈悶，走路就會喘不停，甚至說話費力，連睡覺都無法躺平，最後喘到來急症室。」91歲曾先生表示，自己平時可自行騎單車外出，甚至還下田工作，但近來覺得喘的症狀愈來愈明顯，生活大受影響。

林長逸醫生表示，正常人在休息時的心跳每分鐘為60至100下，當心跳過慢時，整體心臟打出的血液不足以供應腦部或身體其他器官使用，可能會出現頭暈、頭痛、胸悶、呼吸急促、疲倦、全身無力等症狀。

家人帶他至台灣衛生福利部南投醫院就醫，檢查發現心跳過慢，一分鐘僅30餘下，因心輸出量不足導致嚴重肺積水，心電圖顯示為完全性房室傳導阻滯。經藥物治療、心導管室施予心臟起搏器置放手術，症狀改善，術後兩天便順利出院。

起搏器能自動偵測病人的心跳，並輔助心臟跳動，輸出量能足夠讓全身使用。

心跳偏慢問題 放心臟起搏器

嚴重肺積水恐會引發急性腎衰竭、暈厥、休克甚至危及生命。林長逸醫生說明，心跳偏慢的病人其實不用過度擔心，大部分心跳偏慢的人屬於竇性心律，若血壓正常，無其他不適，事實上不用做特別處理。

若為病理性的問題，如房室傳導阻滯和病竇症候群等，則應考慮放置心臟起搏器。起搏器能自動偵測病人的心跳，並輔助心臟跳動，輸出量能足夠讓全身使用。

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