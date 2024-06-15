乳房重建耗時且需多次手術 「3D打印技術」提升精準度、縮短恢復速度

在香港乳癌已是女性癌症發生率的首位，也是整體癌症發生率的第三名，每年有超過五千人被診斷出罹患乳癌。隨著人們對自己的身體形象關注提升，乳房重建手術已成為反映乳癌全面治療品質的重要指標。

乳房重建方式分 2 種 3D 打印技術提升精確度 嘉義長庚整形外科蕭若君醫生表示，乳房重建方式包括使用假體或自體組織進行重建，但度身訂造的軟組織形狀需要歷經較長的手術時間，甚至是多次手術調整。對此，嘉義長庚醫療團隊與成大機械工程系合作，利用成熟的3D打印技術，結合乳房外部掃描，創造出精準的乳房立體模型，不僅提高了手術的精確度，也使得手術後的恢復時間大幅縮短，讓原本術後住院至少要14天，縮短至7天，及兩周後便能恢復日常活動。

乳癌中西醫整合療 緩解治療副作用 此外，嘉義長庚整形外科更與中醫科合作，結合「全民健康保險中醫癌症患者加強照護整合方案」，為乳癌病人提供了中西醫整合療法，透過中醫調理，病人於接受切除手術、化學治療、放射治療或標靶治療的同時，中醫生依個人體質給予治療階段的調理建議，除了口服科學中藥、水煎劑，還有藥膳的方式增加營養攝取和吸收，也運用針灸、推拿、藥浴、中藥香氛或外用藥等緩解症狀，降低治療過程中的不適感。