乳清蛋白補充講究時機 1種人小心反效果

汪先生有慢性腎臟病，飲食也很節制，為了維持身體健康，常和家人上健身房運動，而且運動後會喝杯乳清蛋白補充蛋白質。汪先生定期回腎臟科門診，抽血檢查卻發現，腎絲球過濾率指數變差，醫師仔細詢問飲食變化，並轉介營養科門診衛教。 飲用乳清蛋白 腎友應控管攝取量 臺中慈濟醫院營養師陳筠涵表示，乳清蛋白也是蛋白質的一種，腎病變的病人，飲用前要特別注意，這類病人都必須特別管理蛋白質攝取量，建議病友如果想補充乳清蛋白，必須在營養師及醫師建議及監控下才能安心使用。

市售分三種 營養價值高 「乳清蛋白」是奶製品製作過程中產生的副產物，但營養價值卻很高，包含九種人體無法自行合成的必需胺基酸，每100毫升牛奶中大約含有3.5克蛋白質，其中，乳清蛋白大約佔兩成、酪蛋白約占八成；乳清蛋白雖然少但富含BCAA，腸胃道更容易消化吸收，因此又被稱為「快蛋白」。 陳筠涵營養師說明，市售乳清蛋白分為濃縮、分離與水解三種，「濃縮乳清蛋白」適合一般人食用；有乳糖不耐症、追求低醣、低脂肪的人，或從事重訓健身與運動員，則適合「分離乳清蛋白」；腸胃功能不佳者則適合食用「水解乳清蛋白」。