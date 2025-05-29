乳癌切除與重建不必分開做 整合手術降低病人身心負擔

乳癌長年位居香港女性癌症發病率之首，且有年輕化趨勢，但隨著早期篩檢普及，患者通常在「原位癌」階段即被診斷。張健輝醫生指出，原位癌指癌細胞侷限於乳管內，未侵犯周圍組織，惡性度較其他乳癌低，但仍是乳癌進展初期，未及時接受治療，病程可能快速惡化並轉移至身體其他部位，如骨骼、肝臟、肺部及腦部，將大大增加治療的難度，並降低患者的存活率，不可輕視。

專科醫生整合技術 一次手術完成重建

手術是根治乳癌不可或缺的一環，其主要目的是將腫瘤完全切除，以減少癌細胞擴散和復發可能。過去執行乳房手術，醫生大多注重「腫瘤切除」，對病人外觀的考量較少；直至後來重建技術的發展，才有了乳房重建的機會，並且通常是在切除後，再由整形外科醫生接手進行第二階段的義乳放置手術。這種分為兩次手術的方式，會對患者帶來不小的身心影響，首先可能陷入對自我形象的不自信，同時帶來額外的身體創傷。

目前乳癌腫瘤切除及重建的術式選擇，主要視病人腫瘤大小及轉移程度進行評估。以異體移植手術來說，醫生取得重建專科資格後即可自主執行；而自體移植則因需要精細的顯微血管吻合技術，所以仍採取與整形外科合作的模式進行。