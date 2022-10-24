乳癌年輕化！幾時自我檢查最好？

根據台灣衛福部公布2021年度女性癌症分析，乳癌位居第四，約有1萬6千餘人罹患乳癌，死亡率卻年增10.2%，上升比率為各種癌症之首。醫生呼籲女性，透過定期乳房自我檢查或X光造影，早期發現可能病徵早期治療，以保障自己的健康。
乳癌年輕化 月經後一周自我檢查
臺中榮總嘉義分院、乳房特別門診主任黃尉翔表示，國健署報告顯示，台灣女性乳癌發生高峰約在45至69歲間，有40%的患者年齡甚至不到50歲，乳癌年輕化已成為趨勢。因此乳房自我檢查更顯重要，女性可選在每月月經後一星期，此期間因荷爾蒙變化，乳房變的較軟、較小時來檢測；而懷孕或停經婦女則可選擇每月固定一日，在洗澡時對著鏡子，或就寢平躺時進行檢測。
自我檢查這樣做 出現硬塊、腫大或出血應就醫
檢查時雙手高舉過頭，觀察乳房外形有無改變、皮膚及乳頭是否腫脹凹陷，接著手指放平、順時鐘緩慢輕柔的滑過整個乳房，感受是否有硬結節、腫塊或皮膚變厚，並擠壓乳頭觀察有無異常分泌物；黃尉翔表示，若發現乳房硬塊、兩側不等大或不規則腫大、紅腫發炎、疼痛持續或只發生在特定部位、乳頭有血色分泌物等，應立即就醫尋求詳細檢查及評估。
五項原則預防乳癌 女性務必定期檢查追蹤
黃尉翔醫師補充，女性可掌握以下五點原則預防乳癌，包含規律運動、避免太晚生育、減少攝取高脂食物、放鬆心情減低壓力，以及定期接受乳房攝影檢查。
尤其有家族病史的女性，更要注意檢查及追蹤。統計顯示乳癌透過正規治療5年，整體存活率可高達85%，甚至可長期穩定病情，因此呼籲年輕女性一定要每月自我檢查，45歲以上女性及早尋求專業醫療團隊的評估與治療，勇敢戰勝乳癌。