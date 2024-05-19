乳癌患者骨質疏鬆風險倍增 醫籲「這樣做」避免影響生活品質

45歲陳小姐因乳癌化療造成提早停經，後來到在浴室滑倒造成手臂骨折，才發現自己竟已經「骨質疏鬆」。

乳癌防治基金會董事長張金堅醫生呼籲，乳癌康復者應持續掌握骨密度狀況，除了從飲食、運動著手減少骨質流失；一但有骨質疏鬆，必要時應積極治療。如此一來，除了可以減少背痛等骨質疏鬆症狀，避免與骨轉移症狀混淆，同時也能積極預防骨折。

研究指出，自然停經婦女每年骨質流失只有1%，而化學治療導致提早停經的第一年內，骨質密度可減少8%。此外，使用芳香環酶抑制劑的第一年，骨密度減少約2.5%，可見乳癌治療對骨質流失有很大的影響。

乳癌患者注意 骨質疏鬆機率是同齡女性 2 倍

台灣乳癌防治基金會與羅東博愛醫院合作調查結果顯示，近四成(38%)患者因乳癌治療提早停經，約五成(54.4%)有治療中檢測骨密度！16.7%有骨質疏鬆、17.7%有骨質流失；其中，50歲以上康復者有近兩成(19%)骨質疏鬆、21%骨質流失。根據台灣國民健康署2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，50歲以上國人骨質疏鬆的比例為8.1%，其中女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。相較之下，乳癌康復者骨質疏鬆症比例幾乎是同齡女性的兩倍。

中華民國骨質疏鬆症學會理事黃兆山醫生指出，近年乳癌治療常見化學治療以及芳香環酶抑制劑等治療方式，研究指出，自然停經婦女每年骨質流失只有1%，而化學治療導致提早停經的第一年內，骨質密度可減少8%。此外，使用芳香環酶抑制劑的第一年，骨密度減少約2.5%，可見乳癌治療對骨質流失有很大的影響。