乳癌治療引「類更年期」！中醫師大推「1茶飲+1穴位」有效緩解不適

乳癌為香港女性好發癌症第一位，是一種和荷爾蒙息息相關的病症，體內雌激素影響過高是主要的成因之一，因此治療方面以切除腫瘤並抑制雌激素對乳癌細胞的刺激為首要。

50歲的林小姐一年前確診乳癌第一期，經外科手術後持續接受化療並服用抗荷爾蒙藥物，身體卻開始出現潮熱盜汗等不適，不僅晚上不斷被熱醒，白天也因情緒暴躁讓工作受到影響，導致生活品質嚴重下降，因此到台北慈濟醫院中醫部門診求助。經問診，醫師診斷為因乳癌治療造成的類似更年期症狀，透過中醫調理，林小姐的症狀明顯緩解，不僅能夠熟睡到天亮，情緒也變得平穩。

乳癌為台灣女性好發癌症第一位，是一種和荷爾蒙息息相關的病症，體內雌激素影響過高是主要的成因之一，因此治療方面以切除腫瘤並抑制雌激素對乳癌細胞的刺激為首要。其中化學治療與荷爾蒙療法對乳癌病友出現更年期症狀有著密切關連性，治療過程中會導致雌激素作用減少，甚至進而停經。

中藥調理＋針灸穴位 緩解更年期不適症狀

許雅婷醫師指出，此類提早發生更年期女性與一般按生理變化所出現的女性症狀相似，診斷上主要透過望聞問切的方式了解病人情況，但因為有乳癌病史，在中醫治療上，主要用來緩解上述各種不適，醫師也會視病人情況決定是否使用類雌激素的中藥。

此外，也會搭配針灸穴位緩解症狀，如三陰穴能夠調理人體脾腎、補充氣血，太衝穴則可以紓緩精神、緩解緊張，至於肌肉痠痛的狀況則由醫師視其部位予以治療。