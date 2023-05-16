乳癌電療怕皮膚燒焦、色素沉澱 預防性敷料降低皮膚炎與疼痛

放射性皮膚炎是許多乳癌患者常見的副作用，害怕皮膚會疼痛不舒服，影響生活品質，甚至可能造成療程中斷，也擔心皮膚因治療變紅或變黑後的修復時間和其後續恢復程度。

62歲的王女士是早期乳癌患者，接受手術切除乳房腫瘤後，轉介至放射腫瘤科進行後續的放射治療，以減少局部復發。但王女士曾經聽到其他病友分享，進行放射治療可能會有曬傷甚至燒焦的狀況，所以她對於放射性皮膚炎相當擔心，治療前便積極與醫生討論，希望能夠盡量減輕皮膚炎症狀，不要那麼疼痛且不舒服。

放射性皮膚炎 療程後第三周開始出現症狀

亞東醫院放射腫瘤科侯沛羽醫生指出，放射性皮膚炎通常在開始放射療程後，隨著治療次數、劑量的累積，約在療程後的第三周皮膚可能開始會有發紅、癢、色素沉澱、刺痛感等，更嚴重的甚至會局部皮損或起水泡。

藥膏治療皮膚症狀 不少人仍不適副作用

過去傳統的治療方法，通常是在有症狀後才開始使用包含類固醇藥膏、燒燙傷藥膏或抗生素藥膏等，這些急性的皮膚炎反應，在療程結束後約1~2周症狀會最為明顯。雖然透過傳統藥膏治療，可以降低其症狀，但放射性皮膚炎是許多乳癌患者常見的副作用，害怕皮膚會疼痛不舒服，影響生活質素，甚至可能造成療程中斷，也擔心皮膚因治療變紅或變黑後的修復時間和其後續恢復程度。