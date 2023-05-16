乳癌電療怕皮膚燒焦、色素沉澱 預防性敷料降低皮膚炎與疼痛

62歲的王女士是早期乳癌患者，接受手術切除乳房腫瘤後，轉介至放射腫瘤科進行後續的放射治療，以減少局部復發。但王女士曾經聽到其他病友分享，進行放射治療可能會有曬傷甚至燒焦的狀況，所以她對於放射性皮膚炎相當擔心，治療前便積極與醫生討論，希望能夠盡量減輕皮膚炎症狀，不要那麼疼痛且不舒服。
放射性皮膚炎 療程後第三周開始出現症狀
亞東醫院放射腫瘤科侯沛羽醫生指出，放射性皮膚炎通常在開始放射療程後，隨著治療次數、劑量的累積，約在療程後的第三周皮膚可能開始會有發紅、癢、色素沉澱、刺痛感等，更嚴重的甚至會局部皮損或起水泡。
藥膏治療皮膚症狀 不少人仍不適副作用
過去傳統的治療方法，通常是在有症狀後才開始使用包含類固醇藥膏、燒燙傷藥膏或抗生素藥膏等，這些急性的皮膚炎反應，在療程結束後約1~2周症狀會最為明顯。雖然透過傳統藥膏治療，可以降低其症狀，但放射性皮膚炎是許多乳癌患者常見的副作用，害怕皮膚會疼痛不舒服，影響生活質素，甚至可能造成療程中斷，也擔心皮膚因治療變紅或變黑後的修復時間和其後續恢復程度。
預防性皮膚保護敷料 降低治療副作用
經過侯沛羽醫生建議，王女士在放射療程立即開始使用預防性的皮膚保護敷料，在完成整個治療後，僅於療程結束至後兩周內出現輕微的皮膚發紅、色素沉澱，並使用醫生開立的藥膏，不僅順利完成治療，後續皮膚也復原良好。
侯沛羽醫生也呼籲，目前治療方式可積極地去預防或減輕電療引起的皮膚反應，降低治療副作用對病人造成的困擾，也避免因副作用影響治療，千萬不要因為擔心放射治療引發皮膚燒燙傷的疼痛與後續美觀問題而猶豫，建議可和主診醫生討論，適當的使用有臨床實證、經衛福部許可的皮膚凝膠、保護敷料等，減輕放射性皮膚炎的嚴重度和症狀，讓皮膚能更快修復，縮短後續照護的時間，也提升生活品質，並能順利完成治療。
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