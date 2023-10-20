乳癌｜拆解都市傳說 定期乳健檢查計劃最安心

身處女同事眾多的工作環境，不時都會有一些很姐妹淘的討論。今個月適逢是「國際乳癌關注月」，大家不禁七咀八舌地聊起有關乳癌的一些迷思。有見及此，特意向香港港安醫院－荃灣 外科顧問醫生伍蕙婷醫生請教，為姐妹們正解一下部份議論紛紛的乳癌都市傳說。

腋下塗止汗劑和戴金屬圈胸圍會導致乳癌 ?! 伍醫生指出，到現時也沒有醫學證據指出，使用止汗劑或佩戴金屬圈胸圍，會直接導致乳癌或提升患乳癌的機率。但金屬圈胸罩必須選擇合尺碼，並且不宜每天長時間佩戴，以免金屬絲刺激乳房下方的皮膚，導致皮膚破損，增加細菌走入乳房而觸發感染、膿腫的風險。

高糖飲食會「養大」癌細胞，加劇乳癌病況 ?! 伍醫生表示，坊間一直流傳糖及醣分會「養大」癌細胞，誘發身體炎症令癌症擴散云云，惟仍未有文獻證實相關理論。 不過吃糖及醣分過多，的確容易過重，而肥胖是多項癌症包括乳癌的風險因素之一。此外，近年有研究指，乳癌患者日常膳食中攝取高量的添加糖、蔗糖、果糖及來自果汁的碳水化合物會有較差的預後(prognosis)，而醫學上所說的「預後」，是指根據病人當前狀況來推估未來經治療後可能的結果。

胸部受過輻射會增乳癌風險 ?! 伍醫生解釋，臨床上，女性在青春期乳房仍在發育時，若由於另一些癌症例如霍奇金淋巴瘤或非何杰金氏淋巴瘤而要接受胸部電療(又稱放射治療)，她們在年輕時患乳癌的風險明顯較同齡高。不過，40至45歲或以上的女性如因其他癌症而做電療，則不見乳癌風險數字有顯著增加。至於體檢時照X光，或手機偶爾貼近胸部，由於輻射量遠低於電療，故不會提升乳癌風險。 最後，也不得不再三溫馨提示各位姐妹，緊記要去做定期乳健檢查。皆因定期檢查乳房，有助及發現早期，即零期至一期的乳癌，而這早期乳癌的治愈率可高達九成。