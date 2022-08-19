乳癌｜早期乳癌 化療非必要

乳癌是本港女性最常見的癌症，據統計，發病年齡中位數為58歲，意味不少患者仍處於事業拼搏階段，除疾病影響外，化療副作用更可能令患者苦不堪言。而現時則可先做腫瘤基因表現檢測，估計復發風險和使用化療的益處有多大，再決定治療方案。

香港乳癌基金會乳健中心顧問委會員主席、外科專科醫生熊維嘉表示，大部分乳癌患者確診時屬於第一或第二期，合共佔72%；而乳癌亦會因應癌細胞的特性，分為三陰性、第二型人類表生長因子陽性(HER2+)及荷爾蒙受體陽性(HR+)三大類，當中以HR+最常見。