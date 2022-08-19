乳癌｜早期乳癌 化療非必要

乳癌是本港女性最常見的癌症，據統計，發病年齡中位數為58歲，意味不少患者仍處於事業拼搏階段，除疾病影響外，化療副作用更可能令患者苦不堪言。而現時則可先做腫瘤基因表現檢測，估計復發風險和使用化療的益處有多大，再決定治療方案。
香港乳癌基金會乳健中心顧問委會員主席、外科專科醫生熊維嘉表示，大部分乳癌患者確診時屬於第一或第二期，合共佔72%；而乳癌亦會因應癌細胞的特性，分為三陰性、第二型人類表生長因子陽性(HER2+)及荷爾蒙受體陽性(HR+)三大類，當中以HR+最常見。
輔助治療減復發
乳癌的治療方案一般會依據腫瘤的期數決定，包括腫瘤大小、影響多少淋巴結及有否擴散，期數高治療便要升級；另外，癌細胞的種類亦決定了輔助治療的方式。針對早期乳癌，手術是最關鍵的治療方法，之後需要輔助治療減低復發風險。熊維嘉指出，三陰性及HER2+乳癌生長速度較快，復發風險亦高，所以這些患者術後需要做輔助化療；HER2+甚或加上標靶治療。
少數HR+、HER2-患者從化療得益
至於HR+、HER2-患者，除荷爾蒙治療外，又是否必須做化療呢？近年研究則發現只有約兩成患者能在化療中獲益。熊維嘉續指，「過往醫學界未能掌握乳癌的生物標記及種類，因而建議所有患者術後接受化療，避免復發。」不過化療會帶來不同的短期和長期副作用，短期的包括脫髮、疲倦、噁心嘔吐、腹瀉或便秘等，長期影響則可能出現過早絕經、不育，甚至增加白血病風險。除了影響患者的個人生活質素，治療期間患者可能長期缺勤，或者被迫辭職；家人也可能要請假照顧患者。
檢測工具助治療決定
幸而現時有乳癌腫瘤基因表現檢測工具，可以幫助HR+、HER2-乳癌患者，計算出復發風險分數、9年遠端復發率，以及從化療獲益比率，幫助醫生和患者決定是否接受術後化療。而經過多個研究，總結出以下結果(下表)。
資助計劃減負擔
乳癌腫瘤基因表現檢測須花費逾3萬港元，未必每個患者都可以負擔，因此香港乳癌基金會推出「乳癌腫瘤基因表現檢測資助計劃」。基金會顧問理事會成鄭茜表示，「只要是香港永久性居民、患有HR+及HER2-乳癌而影響不多於3個淋巴結，於醫管局轄下公立醫院接受乳癌腫瘤切除手術，醫生亦推薦接受腫瘤基因表現檢測，並且過去12個月平均月入少於18,400港元，便可得到全額資助。」詳情可致電2525 6033查詢。