乳癌｜智利5歲女童沖涼時發現胸部有硬塊 兩年後確診乳癌成全球最年輕患者

乳癌一向是全球女性殺手，近年更加有年輕化趨勢。智利一位7歲女童在兩年前洗澡時，被母親發現她的胸部有硬塊，求醫後醫生指情況屬不正常，而且發現硬塊有變大趨勢，但未有診斷出女童患有甚麼疾病。最終，女童在兩年後才確診患有乳腺癌，成為全球最年輕的乳癌患者，並需要做手術切除受影響的組織。

沖涼時被母親發現胸部有硬塊 綜合外媒報道，智利一名女童在5歲時，某次母親為她沖涼後在擦乾身體塗上乳霜的時候，注意到女兒胸部有個小硬塊，於是帶她去求醫。醫生經檢查後指出，女童胸部硬塊的情況屬於不正常，而且硬塊會愈變愈大，但當時沒有提及是患有乳癌，亦未有診斷出女童患有甚麼疾病。

兩年後確診乳腺癌成全球最年輕患者 直到兩年後，7歲的女童最終確診患有乳腺癌，成為全球最年輕的乳癌患者，需要做手術切除受影響的組織。女童的母親表示，女童在見醫生時只要求不要變禿頭，但她做手術後並不知道自己已失去了胸部。據報道，女童家人目前需要等待檢測結果，確定腫瘤是否開始轉移，若狀況仍無改善，即需要前往巴塞隆拿接受進一步治療。報道又引述兒科血液及腫瘤學家Francisco Barriga意見，他指大多數確診乳癌的女性年齡介乎50至60歲，而是次病例中7歲女童患上乳癌是前所未聞。