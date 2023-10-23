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健康
2023-10-23 05:30:02

乳癌｜研究：美國半數人不知乳癌主要症狀

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乳癌

乳癌是婦女最常見的癌症，縱使治療不斷進步，及早發現仍然是提高治愈率的關鍵，而要做到盡早察覺就要了解乳癌的症狀。美國的研究便發現，除了乳房硬塊較為人熟知外，超過半數人也不知道乳頭凹陷、乳房組織增厚及觸感異常都可能是乳癌的徵兆。

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認知不足

該項由俄亥俄州立大學綜合癌症中心進行的調查發現，訪問了逾1,000名當地成年人。當中93% 的受訪者知道乳房硬塊是乳癌的徵兆，但知道其他徵兆的比率則偏低，例如只有31%知道乳頭縮凹陷或下垂是徵兆之一，而知道舉起手臂時乳房出現皺褶、乳房局部失去知覺、皮膚增厚和異常分泌等症狀的比率則分別為39%、41%、45%及51%。

自我檢測

每月自我檢測，以及定期乳癌篩查都很重要。

及早發現為關鍵

研究人員認為，儘管乳癌在檢測和治療方面有很大的進步，但它仍然是一種嚴重及可致命的疾病，惟今次調查反映公眾對乳癌的認識仍相當不足，情況令人憂慮。他們強調，及早發現是治療乳癌的最有效方法，因為早期乳癌的存活率接近百分百，愈遲發現則存活率亦會愈低，故此女士們需要熟悉自己乳房，一發現任何變化便要立即就診。

至於在香港，乳癌一直是婦女最常見的癌症，每14名婦女便有一人最終會患上乳癌，而單在2020年便有逾4,956宗新症，並導致751名女性死亡。

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