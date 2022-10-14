乳癌 | 練美娟主持全新女性健康節目 《醫言乳理》與10位醫生對戲

本月是「國際乳癌關注月」，提起乳癌，不少人都知道它是本港女性頭號癌症，近年更有年輕化趨勢。女性要錫住自己，當然要認識乳癌，即使不幸患上，也可以及早發現，而且對治療之路有所認識，也不至於徬徨萬分。正因如此，ViuTV特別邀請「娟姐」練美娟及十位腫瘤科醫生，製作一連十集《醫言乳理》，以輕鬆手法，深入探討乳癌趨勢、不同乳癌類型及最新治療方案。

全靠娟姐識人多 為好姐妹及觀眾找來醫生解答

一連十集《醫言乳理》由練美娟主持，以小劇場形式帶出本港女性對乳癌的謬誤。在節目中，娟姐在化妝間巧遇不同女藝人，她們各有各關於乳癌的煩惱，所幸的是娟姐人面極廣，為她們找來多位醫生解答。

參與醫生包括：臨床腫瘤科專科 關永康醫生、戴燕萍醫生、王韶如醫生、張文龍醫生、梁廣泉醫生、饒家棟醫學博士、李宇聰醫生、黃麗珊醫生、張明智醫生、及內科腫瘤科專科曾詠恆醫生。《醫言乳理》於10月10日起，每晚7時55分在viuTV 99台見面。

在香港，乳癌是頭號癌症，死亡率雖然不算最高，但相當普遍，女性不可不認識。在香港，每14位女性當中，就有1位有機會患上乳癌。近年，醫學界對乳癌認識增加，為了提升治療成效，開始透過分析乳癌細胞的特性，將其分門別類，再為患者處方具針對性的藥物。以佔個案總數約兩成的第二型人類表皮生長因子受體陽性（HER2）為例，其腫瘤生長速度快、侵略性較高，因此晚期個案所佔比率頗高，因此患者普遍預後較差，過往的確較為棘手。