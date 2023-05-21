乳腺炎被迫中斷哺乳又發燒 中醫湯藥加針灸治療恢復順暢泌乳

廖唯宇醫師表示，中醫用藥於產後乳腺炎當中有其角色，除了湯劑治療，也可進行針灸療法。

正在待產第三胎的楊小姐，分別於前兩胎分娩後第三天復發乳腺炎，因非常不適，在服用退乳藥後雖紓緩發炎症狀，但同時藥物抑制泌乳導致無法繼續哺餵母乳。為了在第三胎產後能夠順利哺乳，楊小姐產前至恩主公醫院中醫門診就醫，經與醫師討論治療對策，於產後第一日開始服用中藥湯劑調理體質，不僅沒有復發乳腺炎，且乳汁分泌情況良好，哺餵母乳非常順利。

產後媽咪嚴重乳腺炎 導致細菌感染或發炎

乳腺炎是指女性乳房或乳腺因為堵塞或細菌感染導致發炎，其症狀為乳房局部腫脹、疼痛、發熱，常伴隨發燒(大於攝氏38.5度)、畏寒與全身痠痛，好發於剛分娩的婦女。

廖唯宇主任解釋，乳腺炎在中醫又稱「乳癰」，「癰」指的是體內氣血為毒邪壅塞而不通、體表皮肉間的急性化膿性疾患，西醫常以消炎止痛藥、抗生素、等藥物治療，嚴重時產婦會因為極度不適選擇使用退乳藥，但許多媽咪非常希望讓孩子喝母乳，此時建議可以透過中醫進行產前預防與產後治療，讓哺乳之路更順暢。