乳腺炎被迫中斷哺乳又發燒 中醫湯藥加針灸治療恢復順暢泌乳

正在待產第三胎的楊小姐，分別於前兩胎分娩後第三天復發乳腺炎，因非常不適，在服用退乳藥後雖紓緩發炎症狀，但同時藥物抑制泌乳導致無法繼續哺餵母乳。為了在第三胎產後能夠順利哺乳，楊小姐產前至恩主公醫院中醫門診就醫，經與醫師討論治療對策，於產後第一日開始服用中藥湯劑調理體質，不僅沒有復發乳腺炎，且乳汁分泌情況良好，哺餵母乳非常順利。
產後媽咪嚴重乳腺炎 導致細菌感染或發炎
乳腺炎是指女性乳房或乳腺因為堵塞或細菌感染導致發炎，其症狀為乳房局部腫脹、疼痛、發熱，常伴隨發燒(大於攝氏38.5度)、畏寒與全身痠痛，好發於剛分娩的婦女。
廖唯宇主任解釋，乳腺炎在中醫又稱「乳癰」，「癰」指的是體內氣血為毒邪壅塞而不通、體表皮肉間的急性化膿性疾患，西醫常以消炎止痛藥、抗生素、等藥物治療，嚴重時產婦會因為極度不適選擇使用退乳藥，但許多媽咪非常希望讓孩子喝母乳，此時建議可以透過中醫進行產前預防與產後治療，讓哺乳之路更順暢。
使用中藥暢通乳腺 通乳經絡還增乳量
廖唯宇醫師指出，在中醫論點中，肝、胃兩個器官與乳房的健康息息相關，個案楊小姐產前喜甜食冰飲、酸辣等重口味的飲食，加上孕期食慾不佳，影響脾胃吸收，造成氣血失衡形成鬱積，產後乳汁又蓄積堵塞在乳房內，導致肝胃鬱熱、邪毒外侵、氣血不足，引發癰腫。
針對上述症狀，開立神效栝蔞散加減方讓楊小姐於產後三日服用，裡面的瓜婁實、蒲公英可改善乳房脹痛，浙貝母、通草、路路通有暢通乳腺的功效，當歸、柴胡兩味藥材生血行氣，讓母乳生化有源，再搭配其他藥材補脾益氣，整體以通乳絡為主、清熱健脾為輔，將肝胃問題解決並補足氣血，楊小姐服用後不僅順利哺餵母乳，乳量也很充足。
中藥治療加針灸 順利哺乳不發炎
乳腺炎嚴重影響母嬰生活品質，是許多媽媽的夢魘。廖唯宇醫師表示，中醫用藥於產後乳腺炎當中有其角色，除了湯劑治療，也可進行針灸療法。對於想順利哺乳的孕媽咪，中醫也是一個新的選擇。
建議產前可至門診與醫師討論，讓醫師針對產婦的體質與日常生活習慣，做出相對應的預防與治療。已經發生乳腺炎的媽咪應盡早就醫，即早獲得藥物治療及疾病控制，減少發生膿瘍的機率，避免併發症及全身性感染。
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