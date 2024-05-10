乳酪減肥？小心熱量陷阱！注意2件事才能健康瘦

乳酪英文為yogurt，吃乳酪好處多，豐富的益生菌可促進腸道蠕動、幫助排便，因此許多人把其視為減肥聖品。但台灣食藥署在社交媒體專頁「食用玩家-食藥署」提醒，「要小心認清成分與標示，避開熱量陷阱！免得減肥不成功，還囤積了更多熱量。」

製造解密：乳酪怎麼來？ 乳酪是怎麼做出來的？該注意哪些事，才能吃得安心呢？「食藥好文網」進一步說明，乳酪是一種發酵乳製品，擁有特殊的質地與風味，現今商業化生產乳酪的大致流程如下： 將原料乳調整成所需的含脂量。 加入產品所需的其他原料 ( 如脫脂乳粉、鹿角菜膠 ) 混合均勻。 接著加熱殺菌，營造無其他微生物，僅利於乳酸菌種生長的環境。 再以高壓均質處理，使乳清蛋白變性，產生黏性與凝結質地。 待冷卻後，即可加入菌種發酵。

靜置型乳酪：質地有如凝態豆花的乳酪，會在這個階段立即分裝，讓發酵作用在容器裡進行。 攪拌型乳酪：質地有如濃厚乳霜的乳酪，則是在發酵液達到預定標準後，再冷卻、攪拌、包裝。 最近盛行的希臘乳酪，製程與一般乳酪作法相似，但是比一般乳酪多使用4倍牛奶量，而且製程加倍濃縮，吃起來口感特別濃厚，容易產生飽足感，因而廣受健身與減肥人士歡迎。

留意 乳酪 保存條件 避免壞掉 新鮮乳酪表面的水分是「乳清」，未吃完後冷藏再拿出來時，所分泌的淡黃色水分屬於正常的活性乳酸菌「乳清分離」現象，但若過了保存期限，切勿食用；有酒酸味及變色、變硬，表示已壞掉變質。無論是希臘乳酪或一般乳酪，適當的保存條件非常重要，最好冷藏於攝氏5度以下，避免腐壞；由於乳酸菌具有活性，因此愈快食用完畢愈好。