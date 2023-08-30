熱門搜尋:
強颱風蘇拉 福島核污水 恒大 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 立會好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 BNO 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 莊子璇 鬼節
返回
健康
2023-08-30 13:30:25

乾咳、痰多咳不停？秋季應養陰潤肺防燥咳

分享：
咳

中醫師莊可鈞分享，在中醫上，咳嗽主要可分為三種，分別為熱咳、寒咳、燥咳。

立秋後，天氣多是豔陽高照，儘管氣溫不太高，但卻讓人有燥熱的感覺，許多人在這個節氣容易有咳嗽的症狀，這就是古人所說的秋燥。中醫認為秋燥除了會咳嗽以外，也會出現皮膚乾澀、鼻子乾燥、嘴唇乾等現象。秋季因為陽氣漸收，陰氣漸長，氣候乾操，所以秋天養身主要以「潤燥」為主。

易有呼吸道症狀

《黃帝內經》上說「收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。」秋天以「燥邪」為主，最容易傷肺陰，所以秋天容易會有咳嗽、鼻子乾燥等呼吸道症狀。除了呼吸道症狀外，也會有嘴唇乾、皮膚乾裂、喉嚨乾燥、大便乾等症狀。中醫師莊可鈞分享，在中醫上，咳嗽主要可分為三種，分別為熱咳、寒咳、燥咳。

皮膚乾裂

除了呼吸道症狀外，也會有嘴唇乾、皮膚乾裂、喉嚨乾燥、大便乾等症狀。

熱咳

  • 症狀：痰黃而稠、咳聲重濁、且通常伴隨發燒、全身發熱、頭痛等症狀
  • 處方：麻杏甘石湯加減
  • 功效：麻杏甘石湯具有宣肺泄熱，止咳平喘的功效，適合熱性咳嗽
  • 飲食：平常不宜吃到薑母鴨、麻油雞等較為上火的食物

 

寒咳

  • 症狀：痰多、痰清、流鼻涕、鼻塞等，常伴隨頭痛、怕冷等症狀
  • 處方：小青龍湯加減
  • 功效：小青龍湯具有止咳平喘、解表散寒的作用，適合寒性咳嗽
  • 飲食：飲食上應避免吃到太過寒涼的蔬果，例如西瓜、水梨等

 

燥咳

  • 症狀：乾咳無痰、但常覺得喉嚨癢、時不時就想咳一下，常伴隨嘴唇乾、喉嚨乾
  • 處方：百合固金湯加減
  • 功效：百合固金湯具有養陰清熱、潤肺化痰的功效，適合燥性咳嗽
  • 飲食：飲食上應避免吃到太過燥熱的食物如人參雞湯、當歸鴨等，應多補充滋陰養肺的食物，可多吃養陰潤燥的食物，例如木耳、山藥、銀耳、芝麻、豆腐、水梨等。除了以上食材可以吃外，在家也可自製百合沙參麥冬茶潤肺化痰。
百合沙參麥冬茶

百合沙參麥冬茶

百合沙參麥冬茶

  • 材料：百合10g、沙參10g、麥門冬5g
  • 作法：將上述藥材洗淨加入500cc水中煮沸放涼後即可飲用
  • 功效：百合具有養陰潤肺、清心安神的功效；沙參養陰清肺，益胃生津；麥門冬具有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的功效，三藥合用養陰清肺，潤肺止咳。

潤肺止咳要穴

孔最穴

  • 位置：前臂屈側，腕橫紋上7寸處
  • 功效：為肺經穴位，具有清熱、發表、利咽、止血的功效。可用於治療哮喘、咳嗽、喉嚨痛、支氣管炎等。

 

合谷穴

  • 位置：位在手掌虎口處，在第一、二掌骨之間，兩骨相合處
  • 功效：具有疏散風邪、清利肺氣等功效。用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等不適症狀。

 

太淵穴

  • 位置：位於掌後腕橫紋橈側端，橈動脈的橈側凹陷中
  • 功效：為肺經穴位，具有宣肺平喘、止咳化痰、清咽消腫的功效。可用於治療咳嗽、氣喘、喉嚨腫痛等症狀。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受