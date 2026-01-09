乾敏肌缺水甩皮好麻煩 敷面膜外仲可以水乳濕敷法「急救」

乾燥的天氣很容易誘發皮膚敏感！肌膚乾燥缺水、泛紅，甚至出現甩皮的情況，不但痕癢難耐，上妝亦變得不貼服……今次就和大家分享幾個為肌膚保濕的急救方法！
乾燥肌膚急救辦法一：敷面膜
肌膚乾燥時最快捷的急救方法一定是敷面膜！大家可以根據皮膚狀況選擇合適的面膜，如果想吸收得好，達到最佳的保濕效果，可以選擇片狀面膜；如果皮膚處於乾燥狀態，就要用霜狀面膜厚敷；如乾燥誘發出油及暗瘡等問題，則可選擇寞輕盈的啫喱面膜。
要注意面膜並不是敷愈久愈好，一般敷15分鐘就可，如果待面膜完全乾透才取下，可能會倒吸肌膚的水分，導致反效果。
乾燥肌膚急救辦法二：精華油
肌膚除了需要補水外，亦需要適當的油脂鎖住水分，特別是年紀漸長，肌膚的代謝力、保濕力和防禦力都會開始下降，如果想維持水油平衡，就需要精華油。市面上的精華油包括茶籽油、橄欖油、荷荷芭籽油、摩洛哥堅果油、玫瑰果油等，可以單擦、混入護膚品或粉底液中。如果是初次使用，建議由1/3泵開始。
乾燥肌膚急救辦法三：水乳濕敷法
- 洗面後用熱毛巾熱敷，幫助擴張毛孔；
- 用化妝水浸濕化妝棉；
- 敷在臉頰、額頭、鼻子及下巴等部位；
- 將乳液塗抹在化妝棉上；
- 敷5分鐘。