乾敏肌缺水甩皮好麻煩 敷面膜外仲可以水乳濕敷法「急救」

乾燥的天氣很容易誘發皮膚敏感！肌膚乾燥缺水、泛紅，甚至出現甩皮的情況，不但痕癢難耐，上妝亦變得不貼服……今次就和大家分享幾個為肌膚保濕的急救方法！

乾燥肌膚急救辦法一：敷面膜

肌膚乾燥時最快捷的急救方法一定是敷面膜！大家可以根據皮膚狀況選擇合適的面膜，如果想吸收得好，達到最佳的保濕效果，可以選擇片狀面膜；如果皮膚處於乾燥狀態，就要用霜狀面膜厚敷；如乾燥誘發出油及暗瘡等問題，則可選擇寞輕盈的啫喱面膜。

要注意面膜並不是敷愈久愈好，一般敷15分鐘就可，如果待面膜完全乾透才取下，可能會倒吸肌膚的水分，導致反效果。