熱門搜尋:
曾憲哲 綠色債券 以巴衝突 施政報告2023 陳凱港 Lolly Talk 江偉 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-12 07:30:00

乾眼症入侵都市人生活 視力危機在眼前

分享：
乾眼症入侵都市人生活 視力危機在眼前

以為眼睛疲累、乾澀只是小事？分分鐘可能已響起患乾眼症的警號！眼睛是人們的靈魂之窗，偏偏人們生活在都市中，每天享受科技與3C產品帶來的方便，卻危及眼睛健康而不自知；原來長期使用電子產品，有機會導致乾眼症，不單干擾日常生活，甚至有機會令眼睛角膜受損，嚴重影響視力。要深入了解乾眼症，就要請教眼科專科醫生，提供專業意見。

 

有跡可尋 注意乾眼症細微症狀

眼科專科醫生陳偉樂醫生解釋，眼睛表面的淚水層（學名為淚膜），覆蓋在眼角膜及結膜上，形成一層濕潤的保護膜，對維持眼睛健康、舒適及良好的視力十分重要；淚水層（淚膜）中包括脂質層、水液層和黏液層，如其中一層出現問題，令淚水質量或分泌量有變，便會導致眼睛滋潤不足，造成乾眼症；「談到乾眼症症狀，普遍認為是眼睛乾澀、有異物感，其實除此之外，還有其他症狀需要留意。」陳偉樂醫生提醒，如眼睛有眼紅的情況、出現紅根，亦可以是乾眼症的症狀之一，而部分患者可能會感到眼睛搔癢、眼痛、灼熱感，經常出現爆微絲血管的狀況等，這些症狀也提醒當事人，可能是患上乾眼症了。

 

測試加臨床診斷 乾眼症無所遁形

3C產品使用過度無疑是患上乾眼症的成因，但還有其他因素可導致乾眼症問題，要診斷是否患上乾眼症，就要由源頭做起，先由問症開始，了解病人本身病史，除了眼乾，是否還有其他身體上的問題出現，而患乾眼症的常見族群，包括：長時間注視電子屏幕者、長期佩戴隱形眼鏡人士、在冷氣地方等乾燥環境下工作的上班族、眼皮發炎及瞼板腺功能障礙患者，罹患如紅斑狼瘡等自身免疫疾病人士、長期服用藥物如類固醇的人、年長導致淚腺退化的長者、更年期婦女等等。

第二階段為臨床診斷，醫生一般會使用淚液分泌試紙測試 – 量度應診者的淚水弄濕試紙的長度，另外配合裂隙燈檢查及淚膜破裂測試，以診斷患者有否可能患上乾眼症。

 

人工淚液舒緩眼乾症狀 治療方法由源頭開始

「治療乾眼症的方法，就是找出患病的誘因，從源頭醫治。」陳偉樂醫生指出，人工淚液是模擬淚水的成分，能補充使用者流失的淚水，可舒緩眼乾症狀，避免角膜因眼乾而受到損害；但如導致患者乾眼症的源頭，是始於眼疾，便需要使用含藥性成分如抗生素或類固醇的眼藥水治療，如眼乾成因是源於自身問題如免疫力疾病或荷爾蒙轉變，更有可能需要使用口服藥物配合治療。

 

謹慎選擇眼藥水與人工淚液

陳偉樂醫生提醒，使用眼藥水有機會出現例如眼睛痕癢、眼紅、敏感等副作用，因此如出現乾眼症症狀，建議盡快求診，經眼科醫生專業判斷下，再決定使用那種眼藥水，如眼乾情況非常嚴重，令角膜出現破損，醫生有可能採用啫喱狀的眼藥水、甚至是眼膏來治療，好處是黏貼力強，停留在眼睛內較長時間，不易揮發，更為長效。而針對症狀與病況較為輕微的患者，可使用人工淚液舒緩症狀，但陳醫生亦建議，選擇不含防腐劑成分的人工淚液更佳。

 

遠離乾眼症 護眼由自己做起

乾眼症患者除了配合眼科醫生的治療，亦要時刻緊記護眼錦囊。陳偉樂醫生建議，要保持清潔與護理眼睛的習慣，早晚以棉花球或毛巾濕和暖水暖敷眼睛作舒緩；而在日常生活上，亦有以下注意事項：

  • 盡可能減低使用電子屏幕的時間，每隔1530分鐘閉目養神，讓眼睛稍作休息。
  • 注意環境的光暗度，完全戒掉晚上關燈看手機的習慣。
  • 減少佩戴隱形眼鏡，減低角膜受損機會。
  • 多喝水，補充身體水分。
  • 注意睡眠，為身體爭取充分休息，並維持正常生活作息。

要擁有健康的靈魂之窗，除了善待眼睛之外，更要愛錫自己，才是預防及擊退乾眼症的不敗錦囊。

眼科專科醫生 陳偉樂醫生

本文章由愛力根香港有限公司全力支持，僅用於醫療上的教學用途。

HK-RFS-230013 30/Aug/2023

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受