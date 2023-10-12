乾眼症入侵都市人生活 視力危機在眼前

以為眼睛疲累、乾澀只是小事？分分鐘可能已響起患乾眼症的警號！眼睛是人們的靈魂之窗，偏偏人們生活在都市中，每天享受科技與3C產品帶來的方便，卻危及眼睛健康而不自知；原來長期使用電子產品，有機會導致乾眼症，不單干擾日常生活，甚至有機會令眼睛角膜受損，嚴重影響視力。要深入了解乾眼症，就要請教眼科專科醫生，提供專業意見。

有跡可尋 注意乾眼症細微症狀

眼科專科醫生陳偉樂醫生解釋，眼睛表面的淚水層（學名為淚膜），覆蓋在眼角膜及結膜上，形成一層濕潤的保護膜，對維持眼睛健康、舒適及良好的視力十分重要；淚水層（淚膜）中包括脂質層、水液層和黏液層，如其中一層出現問題，令淚水質量或分泌量有變，便會導致眼睛滋潤不足，造成乾眼症；「談到乾眼症症狀，普遍認為是眼睛乾澀、有異物感，其實除此之外，還有其他症狀需要留意。」陳偉樂醫生提醒，如眼睛有眼紅的情況、出現紅根，亦可以是乾眼症的症狀之一，而部分患者可能會感到眼睛搔癢、眼痛、灼熱感，經常出現爆微絲血管的狀況等，這些症狀也提醒當事人，可能是患上乾眼症了。

測試加臨床診斷 乾眼症無所遁形

3C產品使用過度無疑是患上乾眼症的成因，但還有其他因素可導致乾眼症問題，要診斷是否患上乾眼症，就要由源頭做起，先由問症開始，了解病人本身病史，除了眼乾，是否還有其他身體上的問題出現，而患乾眼症的常見族群，包括：長時間注視電子屏幕者、長期佩戴隱形眼鏡人士、在冷氣地方等乾燥環境下工作的上班族、眼皮發炎及瞼板腺功能障礙患者，罹患如紅斑狼瘡等自身免疫疾病人士、長期服用藥物如類固醇的人、年長導致淚腺退化的長者、更年期婦女等等。

第二階段為臨床診斷，醫生一般會使用淚液分泌試紙測試 – 量度應診者的淚水弄濕試紙的長度，另外配合裂隙燈檢查及淚膜破裂測試，以診斷患者有否可能患上乾眼症。

人工淚液舒緩眼乾症狀 治療方法由源頭開始

「治療乾眼症的方法，就是找出患病的誘因，從源頭醫治。」陳偉樂醫生指出，人工淚液是模擬淚水的成分，能補充使用者流失的淚水，可舒緩眼乾症狀，避免角膜因眼乾而受到損害；但如導致患者乾眼症的源頭，是始於眼疾，便需要使用含藥性成分如抗生素或類固醇的眼藥水治療，如眼乾成因是源於自身問題如免疫力疾病或荷爾蒙轉變，更有可能需要使用口服藥物配合治療。

謹慎選擇眼藥水與人工淚液

陳偉樂醫生提醒，使用眼藥水有機會出現例如眼睛痕癢、眼紅、敏感等副作用，因此如出現乾眼症症狀，建議盡快求診，經眼科醫生專業判斷下，再決定使用那種眼藥水，如眼乾情況非常嚴重，令角膜出現破損，醫生有可能採用啫喱狀的眼藥水、甚至是眼膏來治療，好處是黏貼力強，停留在眼睛內較長時間，不易揮發，更為長效。而針對症狀與病況較為輕微的患者，可使用人工淚液舒緩症狀，但陳醫生亦建議，選擇不含防腐劑成分的人工淚液更佳。

遠離乾眼症 護眼由自己做起

乾眼症患者除了配合眼科醫生的治療，亦要時刻緊記護眼錦囊。陳偉樂醫生建議，要保持清潔與護理眼睛的習慣，早晚以棉花球或毛巾濕和暖水暖敷眼睛作舒緩；而在日常生活上，亦有以下注意事項：

盡可能減低使用電子屏幕的時間，每隔 15 至 30 分鐘閉目養神，讓眼睛稍作休息。

注意環境的光暗度，完全戒掉晚上關燈看手機的習慣。

減少佩戴隱形眼鏡，減低角膜受損機會。

多喝水，補充身體水分。

注意睡眠，為身體爭取充分休息，並維持正常生活作息。

要擁有健康的靈魂之窗，除了善待眼睛之外，更要愛錫自己，才是預防及擊退乾眼症的不敗錦囊。