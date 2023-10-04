熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-04 18:30:00

乾眼症治療｜眼睛畏光又乾澀症狀全中？ 中醫1方法改善

分享：
長期佩戴隱形眼鏡、長期待在空調環境、時常緊盯螢幕、長期駕駛；青光眼、糖尿病、曾經做過近視激光手術，或是本身有乾燥症病史民眾；甚至平時容易情緒緊繃、壓力較大等等，都是容易發生乾眼症的族群。

長期佩戴隱形眼鏡、長期待在空調環境、時常緊盯螢幕、長期駕駛；青光眼、糖尿病、曾經做過近視激光手術，或是本身有乾燥症病史民眾；甚至平時容易情緒緊繃、壓力較大等等，都是容易發生乾眼症的族群。

在科技與電子產品日益普及的時代，現代人常感眼睛乾澀、模糊和疲勞。但眼睛的乾燥感可能不只是疲勞那麼簡單。如果症狀由單純的乾澀模糊，進而出現「異物感、刺痛、搔癢、灼熱、發紅、畏光」等症狀，即使休息也很難改善的乾眼症了。

Ad Block

乾眼症不治療 恐引起角膜和結膜損害

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師戴毓萱表示，乾眼症屬於角膜表面的慢性病，當眼睛感到乾燥和有異物感，可能是淚液分泌不正常。淚液由油脂、水分和黏液三種成分組成，確保眼睛濕潤。若淚液分布不均或蒸發太快，眼睛可能會受損、發炎，引發乾眼症。如果不及時治療，可能會引起角膜和結膜損害。

長期佩戴隱形眼鏡、長期待在空調環境、時常緊盯螢幕、長期駕駛；青光眼、糖尿病、曾經做過近視激光手術，或是本身有乾燥症病史人士；甚或平時容易情緒緊繃、壓力較大等，都是容易發生乾眼症的族群。

淚液

淚液由1. 油脂、2. 水分、3. 黏液三種成分組成，確保眼睛濕潤。

中醫治乾眼症 中藥針灸改善循環

古籍醫學文獻中，輕微的乾眼症稱為「白澀症」，而較嚴重的狀況則被歸類為「神水將枯」。主要原因在於陰精虧虛，包括陰虛、內燥、虛火浮越和氣不布津。從中醫臟象學說看，「脾」負責調節體內的水分；「肺」控制皮膚和鼻子，若其功能受損，可能導致津液外泄；「腎」則是調節體內水分的主要器官，而「肝」開竅於目，目受血而視之，所以眼睛問題與「肝」也有著密切的關係。

戴毓萱說明，治療乾眼症不僅是滋潤眼睛，應該根據患者的具體症狀和體質，從脾、肺、肝、腎等方面進行治療，才可以達到更好的效果。中醫臨床治療上，中藥菊花、熟地、知母、枸杞、白芍等，是最常用來清肝明目與潤燥養陰的一線用藥。針刺穴位治療像是睛明、瞳子髎、風池、太衝、光明，不但能促進眼周附近循環並放鬆肌肉，紓緩乾澀與壓力，也可以使全身氣機通達舒暢。

用電腦

使用電子產品時，每隔20分鐘記得休息20秒，遠眺20呎(約6至7公尺)外景色或閉眼養神。

每年一次眼部檢查 保健從飲食、生活做起

戴毓萱叮嚀，除了就醫治療外，還是要需要從乾眼症的根源做起。建議民眾每年至少進行一次眼部檢查，及早發現和治療問題。

 

 

護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

不少人都有使用眼藥水的習慣。 眼藥水種類（am730製圖） 眼藥水種類（am730製圖） 眼藥水種類（am730製圖） 眼藥水種類（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受