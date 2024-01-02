乾眼症趨年輕化　成因五花八門　女子不當使用隱形眼鏡視力只剩0.6

目前乾眼症治療以人工淚液為主，有藥水、凝膠及藥膏等選擇，可選擇不含防腐劑、小包裝、單次使用的人工淚液。

30多歲小華是因工作因素配戴隱形眼鏡每日長達10小時以上，近期感到眼睛乾澀難耐，睜眼就痠脹刺痛，視力時好時壞，診察發現雙眼視力只剩0.6，角膜上皮點狀發炎及缺損，確定診斷為乾眼症，立即給予人工淚液、自體血清眼藥水及口服四環黴素治療，並改變用眼習慣，才得以改善痠脹刺痛及視覺模糊情況。

奇美醫院眼科部主治醫師黃萱指出，「乾眼症」是非常常見的眼科疾病，但卻又容易被我們忽略。乾眼症成因五花八門，其中包括常見的老年族群淚腺功能退化、糖尿病、3C產品過度使用、不當使用隱形眼鏡、環境溼度過於乾燥等，都是各年齡層與族群常見的乾眼症成因。

採合適眼藥水 口服藥物搭配

乾眼症可分為缺水型與缺油型。缺水型顧名思義是指淚水分泌不足所致，而缺油則是因瞼板腺阻塞、萎縮，使油脂分泌不足，進而導致淚液缺少油脂層，間接加速水份蒸發所致。黃萱醫師建議，目前乾眼症治療以人工淚液為主，有藥水、凝膠及藥膏等選擇，可選擇不含防腐劑、小包裝、單次使用的人工淚液。

黃萱醫師提供其他許多的治療方式，例如通過淚點栓塞法減少淚水排出、針對瞼板腺阻塞或是萎縮導致淚膜脂質缺乏病人，以透過脈衝光雷射治療，利用光熱原理軟化油脂、抑制局部發炎反應。瞼板腺脈衝光雷射治療搭配瞼板鑷擠壓，能夠提升脂質層的品質及厚度，達到較長期的乾眼症狀改善效果。至於改變用眼習慣方面，建議長時間閱讀或使用電腦等電子產品的上班族，應定時讓眼睛休息，並注意環境溼度與眨眼次數，以有效的減少淚水蒸發排出。