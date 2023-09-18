乾眼症｜眼睛乾澀、眼紅？小心乾眼症！乾眼症檢查量表自我檢測

眼睛痛、有灼熱感、經常流淚、畏光、視力模糊、有絲狀物黏附、眼睛容易疲倦、紅眼等都是乾眼症常見症狀，若不積極治療，長期下來可能會嚴重影響視力。

現代人離不開電子產品，長時間用眼過度可能會導致眼睛乾澀，許多人常常不以為意，認為眼睛眨一眨就好，但經過檢查後才發現是「乾眼症」導致的症狀。台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，高風險族群可先透過「自我檢查量表」初步評估，若判斷為乾眼症，應積極就診評估。

黏液、淚水、脂質層問題 「這些」乾眼症狀

「淚膜」是眼球表面結構之一，由內而外可分為黏液層、淚水層、脂質層，3者缺一不可。孫啟欽理事長提到，很多人以為乾眼症就是眼睛中淚液分泌不足才導致的，但事實上其中一層分泌不足或是分布不均勻，都會造成乾眼的症狀。

而乾眼症事實上也不只有乾眼症狀，孫啟欽理事長表示，眼睛痛、有灼熱感、經常流淚、畏光、視力模糊、有絲狀物黏附、眼睛容易疲倦、紅眼等都是乾眼症常見症狀，若不積極治療，長期下來可能會嚴重影響視力。