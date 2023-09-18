乾眼症｜眼睛乾澀、眼紅？小心乾眼症！乾眼症檢查量表自我檢測

現代人離不開電子產品，長時間用眼過度可能會導致眼睛乾澀，許多人常常不以為意，認為眼睛眨一眨就好，但經過檢查後才發現是「乾眼症」導致的症狀。台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，高風險族群可先透過「自我檢查量表」初步評估，若判斷為乾眼症，應積極就診評估。
黏液、淚水、脂質層問題 「這些」乾眼症狀
「淚膜」是眼球表面結構之一，由內而外可分為黏液層、淚水層、脂質層，3者缺一不可。孫啟欽理事長提到，很多人以為乾眼症就是眼睛中淚液分泌不足才導致的，但事實上其中一層分泌不足或是分布不均勻，都會造成乾眼的症狀。
而乾眼症事實上也不只有乾眼症狀，孫啟欽理事長表示，眼睛痛、有灼熱感、經常流淚、畏光、視力模糊、有絲狀物黏附、眼睛容易疲倦、紅眼等都是乾眼症常見症狀，若不積極治療，長期下來可能會嚴重影響視力。
乾眼症高風險族群注意 快用檢測量表自我評估
孫啟欽理事長提到，65歲以上長者、長期暴露於空調環境者、長期佩戴隱形眼鏡者、長期使用藥物、荷爾蒙改變(如：更年期女性)、剛接受過激光矯視或白內障手術者等都是乾眼症高風險群，可以依「眼表疾病指數量表(OSDI)」自我評估。
過去一周是否感覺：
眼睛乾澀(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
眼睛畏光(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
眼睛發紅有血絲(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
眼睛痠痛(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
眼睛有異物感(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
眼睛分泌物很黏稠(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
視力模糊(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
視力不佳(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分)
過去一周是否有因眼睛不適對下列活動產生影響：
閱讀(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A)
使用電腦/手機(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A)
夜間開車(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A)
看電視(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A)
過去一周眼睛是否在以下狀況下感覺不舒服：
刮風時、眼睛怕風(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A)
在乾燥的環境(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A)
在冷氣房(隨時4分；大部分時間3分；約一半時間2分；偶爾1分；無0分；不適用N/A)
以「OSDI＝(分數總合X25)/答題數總和」作為乾眼症評估分數，0至12分為「正常」；13至22分為「輕度乾眼症」；23至32分為「中度乾眼症」；33至100分則為「重度乾眼症」。孫啟欽理事長表示，若初步評估為乾眼症，應積極就診尋求專業諮詢。
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