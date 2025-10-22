亂戴水貨con 或致視力受損

香港執業眼科視光師協會會長葉笑麗表示，「施政報告提出政府明年內成立『香港藥物及醫療器械監督管理中心』，並向立法會提交規管醫療器械的立法建議。我們認為立法時應關注消費者可直接購買的醫療器械，包括隱形眼鏡、血壓計、各種快測、『瘦瘦針』和助聽器等。」

現只有自願監管

對於這類醫療器械，港府現只作出自願性監管，無論產品進口、批發商及分銷商也毋須註冊，亦沒有產品標籤規範。葉笑麗續指，針對隱形眼鏡方面，港人容易於網購平台購買得到；購買時也沒有專業人士處方的要求；網購平台亦毋須作出商家經營許可的審查，或會造成漏洞。平行進口貨品繞過正規渠道進入市場，避開了質檢程序，或影響使用者的眼睛健康。」

增眼疾風險

隱形眼鏡為用家帶來不同眼疾的風險，包括角膜炎、角膜潰瘍、結膜炎、眼部感染等。眼科專科醫生湯文傑指出，「臨床上每年大約會遇上5至10個相關個案，尤其萬聖節、聖誕節等大節日之後特別多。曾有個案睡覺前忘記除下隱形眼鏡，結果角膜中心受到感染，雖然已即時用抗生素處理，感染也沒有擴散開去，惟受損位置在角膜正中間，最後仍留有疤痕視力永久受損。」