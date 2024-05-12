了解維生素B！為甚麼吃B雜可以提神？睡前吃B雜真的會影響睡眠嗎？

若缺乏維生素B可能會導致能量無法滿足大腦、肌肉的持續需求，就會感到「能量枯竭感」。

B雜是人體所需的重要維生素之一，許多人會在早上吃B雜保健食品，覺得這樣可以提振精神，好面對接下來的日程。也因為如此，B雜保健食品常有睡前不可以吃的說法，不過真的是這樣嗎？

缺 B 會有能量枯竭感 補 B 雜可改善但仍要適度休息

疲勞可分為「生理疲勞」與「心理疲勞」。台灣食藥署表示，「生理疲勞」指的是運動或勞動後的肌肉無力或疲勞感；「心理疲勞」則包含記憶力衰退、易怒、抑鬱、嗜睡等，不過事實上2者很難區分，也常常會同時一起伴隨出現。

許多人想吃B雜來改善疲勞的問題，但它真的有提神的效果嗎？食藥署說明，B雜是幫助人體正常運作的重要維生素，可協助糖類、蛋白質與脂質轉化為生活所需的能量，同時也是維持神經結構與傳導的重要成分。

因此，若缺乏維生素B可能會導致能量無法滿足大腦、肌肉的持續需求，就會感到「能量枯竭感」。這時補充維生素B可以維持人體的能量轉換效率，進而有精力充沛的感覺。不過，食藥署強調，若感到疲勞的話，適度的休息仍是很重要的。