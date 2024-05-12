了解維生素B！為甚麼吃B雜可以提神？睡前吃B雜真的會影響睡眠嗎？

B雜是人體所需的重要維生素之一，許多人會在早上吃B雜保健食品，覺得這樣可以提振精神，好面對接下來的日程。也因為如此，B雜保健食品常有睡前不可以吃的說法，不過真的是這樣嗎？
缺B會有能量枯竭感 補B雜可改善但仍要適度休息
疲勞可分為「生理疲勞」與「心理疲勞」。台灣食藥署表示，「生理疲勞」指的是運動或勞動後的肌肉無力或疲勞感；「心理疲勞」則包含記憶力衰退、易怒、抑鬱、嗜睡等，不過事實上2者很難區分，也常常會同時一起伴隨出現。
許多人想吃B雜來改善疲勞的問題，但它真的有提神的效果嗎？食藥署說明，B雜是幫助人體正常運作的重要維生素，可協助糖類、蛋白質與脂質轉化為生活所需的能量，同時也是維持神經結構與傳導的重要成分。
因此，若缺乏維生素B可能會導致能量無法滿足大腦、肌肉的持續需求，就會感到「能量枯竭感」。這時補充維生素B可以維持人體的能量轉換效率，進而有精力充沛的感覺。不過，食藥署強調，若感到疲勞的話，適度的休息仍是很重要的。
睡前吃B雜會影響睡眠？食藥署：可改善睡眠障礙
而許多人也相當好奇，B雜可以在睡前補充嗎？會不會因此影響到睡眠呢？對此，食藥署表示，由於維生素B並非透過刺激中樞來提神，因此理論上並不會影響睡眠，而且它甚至還可以改善因維生素B缺乏所造成的睡眠障礙。
維生素B有「這些」幫助 柏金遜藥交互作用也減少
另外，食藥署提到，有研究指出，補充部分維生素B可改善運動後的疲勞感，也可降低酒精濫用者的失智風險、改善柏金遜氏症患者的睡眠結構紊亂、改善一般人的注意力和情緒等。
不過，許多B雜保健食品有較高劑量的維他命B6。過去研究發現，柏金遜症病人所使用的左多巴藥品會與維生素B6產生交互作用，減少左多巴在體內的濃度。
但食藥署表示，現今的左多巴大多會與多巴去羧酶抑制劑併用，多巴去羧酶抑制劑可以減少左多巴在身體周邊組織的代謝，增加進入到神經系統的左多巴劑量，同時多巴去羧酶抑制劑也可以抑制維他命B6與左多巴的交互作用，因此這類交互作用目前已很少影響到實際的藥品治療。
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