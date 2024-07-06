了解腸易激綜合症4大類型！不只腹瀉還有「便秘型」 如何治療？

腸易激綜合症主要是因為腸道荷爾蒙分泌失衡，導致腸道蠕動功能異常，引發腹痛、排便異常等現象。

一緊張就肚子痛、狂跑廁所拉肚子，是許多人對「腸易激綜合症」的印象。但其實腸易激綜合症不一定是以腹瀉症狀來表現，還有可能出現便秘等情形。惱人的腸易激綜合症有哪些症狀？又該如何治療呢？振興醫院大腸直腸外科醫生黃任嫻一一解答。

甚麼是腸易激綜合症？有哪些症狀、分類？

「腸易激綜合症」就有如腸道的躁鬱症，是一種慢性疾病，容易發生在年輕族群。黃任嫻醫生表示，腸易激綜合症主要是因為腸道荷爾蒙分泌失衡，導致腸道蠕動功能異常，引發腹痛、排便異常等現象，其診斷需符合一定的發作頻率，若1星期至少有1天排便狀況改變或腹痛，並持續3個月以上，就有可能是腸易激綜合症。

而所謂的排便異常不只是腹瀉而已，還包含便秘，甚至有患者是便秘、腹瀉交替的情況。因此黃任嫻醫生說明，臨床上會依據患者的症狀，將腸易激綜合症大致分為以下4種類型：