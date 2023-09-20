事後丸｜緊急避孕補救措施點解有效？副作用又係乜？

如果發生性行為時沒有採取避孕措施、避孕套穿漏又或脫落等避孕失效，又或忘記服用避孕藥，便可能需要尋求事後補救措施，以防止意外懷孕。俗稱事後丸的緊急避孕法，是如何做到避孕效果？
事後丸原理｜干擾受精過程
成孕的過程中，首先需要男士有活動能力的精子以及女士的健康卵子，在女士體內成功相遇成為受精卵後，再於子宮內著床才可。而緊急避孕的作用是以額外的荷爾蒙，去干擾女性正常排卵周期，抑制了排卵或延遲排卵，又或干擾受精的過程，亦有可能改變子宮內的環境，令受精卵無法著床，以達避孕之效。
事後丸｜服用時限
事後補救措施一般來說愈早做愈好。現時緊急避孕丸分兩類，單一荷爾蒙(黃體酮)需要在性交後72小時內服用，失敗率為2%至3%，而愈遲服用失敗機率愈高；黃體激素受體劑的失敗率約1%至2%，而只要是性交後120小時內服用，便不會影響避孕效果。另一方面，如果會考慮之後長期避孕的女士，也可考慮在性交後120小時內放入子宮環，失敗率更只有0.09%。要留意的是，受精卵一旦成功著床，事後丸是沒有效的。
事後丸副作用｜服用首天或感不適
部分女士服用事後丸之後，或會有頭痛、噁心、頭暈、疲倦、乳房脹痛、腹痛等現象，一般不會超過24小時。雖然緊急避孕的成效不俗，但不應用作恆常的避孕方法，因為其他可長期使用的方法如口服避孕藥、避孕針甚至子宮環等，成效更高之餘副作用也更少。
相關新聞：