事後丸｜緊急避孕補救措施點解有效？副作用又係乜？

如果發生性行為時沒有採取避孕措施、避孕套穿漏又或脫落等避孕失效，又或忘記服用避孕藥，便可能需要尋求事後補救措施，以防止意外懷孕。俗稱事後丸的緊急避孕法，是如何做到避孕效果？

事後丸原理｜干擾受精過程 成孕的過程中，首先需要男士有活動能力的精子以及女士的健康卵子，在女士體內成功相遇成為受精卵後，再於子宮內著床才可。而緊急避孕的作用是以額外的荷爾蒙，去干擾女性正常排卵周期，抑制了排卵或延遲排卵，又或干擾受精的過程，亦有可能改變子宮內的環境，令受精卵無法著床，以達避孕之效。