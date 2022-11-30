二價疫苗｜新冠二價疫苗加強劑 美研究：染病風險減兩至四成

本港將開始接種涵蓋兩種Omicron亞型的新冠病毒二價加強劑疫苗，其實際功效如何？根據美國最新研究，二價加強劑疫苗可以令染病率減少兩成至四成，保護率比初期疫苗對舊有新冠病毒明顯較低，但專家指屬預料之內，仍建議公眾盡早接種新疫苗。
分析36萬樣本
研究由美國疾控中心的科學家領導，分析了在9月14日至11月11日收集的36萬個新冠檢測樣本，並比較完成二價加強劑與未接種人士的感染率而得到的絕對有效值，以及比較二價加強劑與接種原始單株疫苗的感染率而得到的相對有效值。
結果顯示，與未接種疫苗的人相比，接種二價加強劑的18至49歲成人的染病風險降低43%；對於免疫功能較低的較年長人士，二價加強劑則可令風險降低約22%至28%。
比原有疫苗有效三至五成
至於相對有效值方面，如果接種上一劑疫苗後的2至3個月內接種二價加強劑，18至49歲成人的保護率可增加30%，較年長人士的保護率增幅亦大致相若。假如與對上一劑疫苗相隔8個月才接種二價加強劑，則保護率升幅會更高，不同年齡組別可增加43%至56%不等，但中間可能有數個月時間防護力較低。
為節日添保障
研究人員表示，過去數據顯示，接種單株疫苗加強劑後3個月，年長人士的保護率約餘20%，若緊接注射二價加強劑，保護率便可以上升至50%，並預期二價加強劑對於預防重症的保護會更高。
專家指疫苗或許未能提供100%的保護，但它仍有一定保障，尤其是踏入聖誕及新年等與親友共聚或出外旅遊的節日，接種疫苗總比沒有保護為好；當然亦需要繼續實施其他防疫措施，以避免自己或家人染病。