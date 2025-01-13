二型炎症哮喘 持續治療可臨床緩解

哮喘是常見的呼吸道過敏疾病。而在哮喘分類之中，有一種叫「二型炎症哮喘」。這類哮喘一般病情較嚴重，病人且有機會同時患有濕疹、經常復發的鼻息肉等其他敏感症狀。而二型炎症哮喘的治療方向，也和非二型有所不同。 呼吸系統科專科醫生黃琼英表示，我們每天面對不同病毒、細菌甚至毒素的入侵身體，而免疫系統會用不同的方法還擊造成不同的炎症反應，其中一種反應就是「二型炎症反應」。

與過敏有關 「二型炎症反應由八十年代開始已備受關注，進行了很多相關的科研，最初以為它只是一種用來對付寄生蟲的反應，但後來發現它原來和過敏反應息息相關。」黃琼英說，「現時知道，很多過敏疾病都是這種二型炎症反應的一種表現，例如常見的濕疹、鼻敏感或部分哮喘，都有二型炎症反應過度活躍的情況。」 黃琼英指出，在病理上來說，當病人二型炎症發炎較嚴重的時候，所引起的過敏反應也會較嚴重，由此誘發的二型炎症哮喘病情也會比一般哮喘嚴重。 家族史是線索 黃琼英提醒，本港眾多哮喘個案之中，有超過半數是二型炎症哮喘。「最重要的線索之一是家族史，例如同一家庭之中，弟弟患有嚴重鼻敏感和鼻息肉，哥哥兼有哮喘和鼻敏感，而妹妹可能有較輕度的鼻敏感。換句話說，全家人都有二型炎症反應，只不過嚴重程度各有分別。」 治療方面，常用的長期預防藥物，例如吸入式類固醇和氣管舒張劑，可以控制氣管腫脹和發炎，減少哮喘發作的風險。「但若正確使用高劑量的吸入式類固醇仍未能有效控制病情，醫生便可能會定義病人為嚴重哮喘，安排病人驗血，檢查『嗜酸性粒細胞水平』和『免疫球蛋白E』等二型發炎生物標記(Biomarker)是否過高，從而判斷應否處方對應的生物製劑。」黃琼英指。

