二尖瓣倒流2病因！如何治療修補瓣膜？「新技術」免開胸、心臟不需停跳

年紀增長，心臟瓣膜也會隨之退化失去正常開合功能。其中，二尖瓣倒流是最常見的瓣膜疾病，好發於年輕女性，不過早期症狀不嚴重，許多患者常常因此延誤治療黃金時機。 林口長庚心臟整合中心團隊醫生呼籲，大眾不要因為害怕手術而延誤就醫，有二尖瓣倒流的問題應及早至專科門診追蹤、治療，避免憾事發生，現在也有微創二尖瓣人工鍵索修補手術，能作為二尖瓣倒流的治療新選擇。

二尖瓣倒流 2 大病因 未治療最後恐致心衰竭 「二尖瓣」是左心房、左心室之間的瓣膜，林口長庚醫院外科部副部長葉集孝教授表示，當二尖瓣在心室收縮時無法完全閉合，就會出現所謂的「二尖瓣倒流」，其病因有以下2大類原因： 原發性退化性：心臟瓣膜本身出現問題，簡單來說就是門壞掉了。

功能性或是續發性：心臟瓣膜本身沒有太大問題，但是因為心臟功能受損嚴重，造成瓣膜閉合不佳，導致血液逆流。 葉集孝教授指出，二尖瓣倒流會使血液鬱積在心臟裡，首先會造成心臟擴大，之後會出現左心室功能不全，最後會出現心臟衰竭等臨床症狀，患者可能會經常有頭暈、心悸、運動耐受力差、喘不過氣、下肢水腫等情形。