熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-17 13:30:05

二尖瓣倒流2病因！如何治療修補瓣膜？「新技術」免開胸、心臟不需停跳

分享：
心臟

二尖瓣倒流會使血液鬱積在心臟裡，首先會造成心臟擴大，之後會出現左心室功能不全，最後會出現心臟衰竭等臨床症狀，患者可能會經常有頭暈、心悸、運動耐受力差、喘不過氣、下肢水腫等情形。

年紀增長，心臟瓣膜也會隨之退化失去正常開合功能。其中，二尖瓣倒流是最常見的瓣膜疾病，好發於年輕女性，不過早期症狀不嚴重，許多患者常常因此延誤治療黃金時機。

林口長庚心臟整合中心團隊醫生呼籲，大眾不要因為害怕手術而延誤就醫，有二尖瓣倒流的問題應及早至專科門診追蹤、治療，避免憾事發生，現在也有微創二尖瓣人工鍵索修補手術，能作為二尖瓣倒流的治療新選擇。

Ad Block

二尖瓣倒流2大病因 未治療最後恐致心衰竭

「二尖瓣」是左心房、左心室之間的瓣膜，林口長庚醫院外科部副部長葉集孝教授表示，當二尖瓣在心室收縮時無法完全閉合，就會出現所謂的「二尖瓣倒流」，其病因有以下2大類原因：

  • 原發性退化性：心臟瓣膜本身出現問題，簡單來說就是門壞掉了。
  • 功能性或是續發性：心臟瓣膜本身沒有太大問題，但是因為心臟功能受損嚴重，造成瓣膜閉合不佳，導致血液逆流。

葉集孝教授指出，二尖瓣倒流會使血液鬱積在心臟裡，首先會造成心臟擴大，之後會出現左心室功能不全，最後會出現心臟衰竭等臨床症狀，患者可能會經常有頭暈、心悸、運動耐受力差、喘不過氣、下肢水腫等情形。

二尖瓣倒流

二尖瓣倒流可能是心臟瓣膜本身出現問題，又或心臟功能受損嚴重，造成瓣膜閉合不佳。

原發退化性藥物無法根治 手術修補才是治本方法

二尖瓣倒流拖得愈久，心臟功能愈差，治療風險也會愈來愈高，因此早期治療對二尖瓣膜逆流來說相當重要。根據目前治療指引，一旦檢查確認二尖瓣重度逆流此時就是最佳治療時機，如果能接受治療風險，便可考慮手術治療，否則即使瓣膜修補好了，恐怕也無法完全恢復心臟功能。

以較常見的退化原發性二尖瓣倒流來說，它是結構性問題，林口長庚紀念醫院心臟血管外科副主任陳紹緯教授表示，原發性退化性就像門壞了，只能修補或換一扇門，藥物只能改善症狀，無法根治，手術治療才是治本之道，而手術的首要目標就是以修補的方式，盡可能保留病人的二尖瓣，進行生理性的結構重建。

傳統開胸手術是瓣膜修補手術的標準治療方式，長期效果相當可靠，不過陳紹緯教授提到，隨著微創手術的發展，許多病程早期且結構條件適合的病人，也可以用微創小傷口下來執行，好處是不需切開胸骨、心臟不需停跳，能改善術後疼痛，疤痕也較小，在完整的術前評估下，能達到和傳統外科手術一樣理想的修補效果。

陳紹緯教授強調，治療都須經由醫療團隊共同評估每個病人的病灶結構，及手術適合性，手術過程中由多位專業醫療人員共同參與，才可給予病人完整的護理。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受