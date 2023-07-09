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健康
2023-07-09 18:30:02

二尖瓣閉鎖不全常見2病因 心臟術前討論應先了解3重點

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心臟病

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「二尖瓣」是位於左心房與左心室之間的心臟瓣膜。高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管外科蔡峯鈞主任表示，二尖瓣閉鎖不全發生的原因很多，及時手術可以讓病人恢復到像正常人一樣的生活品質。

不過，許多人會擔心手術傷口、術後恢復因此不願意進行手術，高雄醫學大學附設中和紀念醫院建議可以與外科醫生做術前討論，並在術前討論時了解3重點，評估是否可以做「達文西開心手術」。

 

二尖瓣閉鎖不全有哪些病因？如何治療？

二尖瓣閉鎖不全發生的原因很多，蔡峯鈞主任表示，最常見的原因是腱索斷裂或脫垂，治療的首選是開心手術修補瓣膜而不是置換人工瓣膜，尤其在心臟功能還沒變差或擴大前，及時手術可以讓病人恢復到像正常人的生活品質。

不過，蔡峯鈞主任指出，由於傳統開心手術需要正中開胸25公分的傷口，對症狀還不明顯的患者，尤其是年輕女性，雖然手術風險不高也常會因此猶豫手術，而錯失治療的黃金時機。

48歲陳先生，10幾年前診斷出罹患心臟疾病，常有心悸問題；58歲的吳女士，主訴常常會聽到自己的心跳聲。近幾年來，2位的心臟負荷愈趨嚴重，但又怕留下長長的傷口，加上上班工作無法請假太久，想開刀治療卻又怯步。

心臟瓣膜

「二尖瓣」是位於左心房與左心室之間的心臟瓣膜(圖右側)。

達文西恢復時間快、傷口小 術前討論應了解3重點

不過，陳先生、吳女士在高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科看診，經醫師評估、討論後，認為有這樣疑慮的患者治療手術首選為「達文西開心手術」，因為它恢復時間快、傷口小。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院提到，開完達文西開心手術後，陳先生沒有心悸問題，吳女士表示「心臟安靜的要命」，對於未來有更多的規劃要完成，兩位也更「開心」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院也提醒，若被診斷有二尖瓣疾病，同時建議進行開心手術治療時，民眾與外科醫師做術前討論時應該要了解：

  1. 瓣膜病變的原因與部位
  2. 醫生預計採取的手術方式
  3. 是否可以接受達文西機械臂手術

此外，也呼籲大眾應盡早接受治療，並到心臟外科門診接受進一步完整的諮詢與評估。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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