二尖瓣閉鎖不全常見2病因 心臟術前討論應先了解3重點

「二尖瓣」是位於左心房與左心室之間的心臟瓣膜。高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管外科蔡峯鈞主任表示，二尖瓣閉鎖不全發生的原因很多，及時手術可以讓病人恢復到像正常人一樣的生活品質。

不過，許多人會擔心手術傷口、術後恢復因此不願意進行手術，高雄醫學大學附設中和紀念醫院建議可以與外科醫生做術前討論，並在術前討論時了解3重點，評估是否可以做「達文西開心手術」。

二尖瓣閉鎖不全有哪些病因？如何治療？

二尖瓣閉鎖不全發生的原因很多，蔡峯鈞主任表示，最常見的原因是腱索斷裂或脫垂，治療的首選是開心手術修補瓣膜而不是置換人工瓣膜，尤其在心臟功能還沒變差或擴大前，及時手術可以讓病人恢復到像正常人的生活品質。

不過，蔡峯鈞主任指出，由於傳統開心手術需要正中開胸25公分的傷口，對症狀還不明顯的患者，尤其是年輕女性，雖然手術風險不高也常會因此猶豫手術，而錯失治療的黃金時機。

像48歲陳先生，10幾年前診斷出罹患心臟疾病，常有心悸問題；58歲的吳女士，主訴常常會聽到自己的心跳聲。近幾年來，2位的心臟負荷愈趨嚴重，但又怕留下長長的傷口，加上上班工作無法請假太久，想開刀治療卻又怯步。