二瓣式主動脈瓣｜二瓣式主動脈瓣加速主動脈瓣狹窄 及早治療避免猝死

「醫生，心臟超聲波檢查發現我的主動脈瓣只有兩瓣，但是我沒有症狀，這樣有關係嗎？」30歲的李先生問。 「你的心臟超聲波顯示已有重度主動脈瓣狹窄，且心臟功能已有退化現象」醫生翻開病歷說，「應該要及早開刀治療會比較好。」 「沒有症狀也要開刀嗎？」李先生問。 「是的。」醫生肯定地點點頭，「重度主動脈瓣狹窄有猝死風險，拖延只會更危險！」

正常主動脈瓣有三片 正常的主動脈瓣是三片，但是約有1%至2%的人天生只有兩片，所以被稱做雙瓣式、兩瓣式或雙葉式主動脈瓣(bicuspid aortic valve)。林口長庚心臟外科教授陳紹緯醫生指出，由於瓣膜結構異常，容易形成主動脈瓣狹窄。 正常的瓣膜可以用到七、八十歲以上，所以大部分主動脈瓣狹窄的患者，都是老年人。陳紹緯醫生說，「兩瓣式主動脈瓣的患者會在較年輕時出現主動脈瓣狹窄，可能五、六十歲就需要治療。甚至曾經有遇過大約30歲的患者便需要動手術更換主動脈瓣。」

無症狀亦要定期檢查 使用超聲波能夠確定診斷兩瓣式主動脈瓣，部分患者在小時候，醫生就會發現有這個狀況，陳紹緯醫生說，不過很多患者直到出現主動脈狹窄的狀況後，才確定診斷。 發現有兩瓣式主動脈瓣後，即使沒有明顯症狀，患者也要定期接受超聲波檢查。陳紹緯醫生說，因為病情可能進展較快，而且不只有主動脈瓣，患者的主動脈可能會擴大，有較高的風險出現主動脈瘤或主動脈剝離。根據統計，大約50%的兩瓣式主動脈瓣患者會需要接受手術治療，而20%至30%的病人會在10至20年間發展成主動脈瘤。 兩瓣式主動脈瓣患者在初期通常沒有症狀，直到主動脈瓣狹窄惡化才會出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難等狀況。陳紹緯醫生說，患者在平躺時會比較喘，所以需要端坐呼吸；有時會昏厥、中風，甚至猝死。

及早手術治療 愈拖只會愈危險 針對主動脈瓣狹窄，現在的建議是不要等到症狀出現，因為是不可逆心臟結構性問題，一旦疾病進展到重度就得盡快進行手術治療。陳紹緯醫生說，最主要的檢查是心臟超聲波，如果心臟超聲波顯示為重度主動脈瓣狹窄，就建議接受治療。 「即使沒有任何症狀，也不可輕視。因為主動脈瓣已經嚴重狹窄，便會有猝死的風險！」陳紹緯醫生說，「尤其是這些病人可能很年輕，拖延並沒有任何好處，只會愈來愈危險。」

換上人工瓣膜 根據目前的國際治療指引，兩瓣式主動脈瓣建議採用外科手術治療。陳紹緯醫生解釋，因為兩瓣式主動脈瓣的型態是橢圓形，而且鈣化會很厲害，所以用導管瓣膜治療的效果會比較差，中風比例也會比較高。除非患者拒絕手術，或是手術風險太高，才會使用導管瓣膜治療。 心臟血管外科醫生會把鈣化的主動脈瓣清除乾淨，然後換上一個人工瓣膜，未來若有問題可再使用導管瓣膜治療。如果有主動脈瘤問題，也建議於手術一併處理進行人工血管置換。陳紹緯醫生說，對於較年輕的患者，一般不太會建議在第一次就做導管瓣膜治療。 目前的手術方式可採用標準開胸手術，也可以選擇小傷口微創手術。陳紹緯醫生說，微創手術的傷口較小，術後疼痛較少，不過如果患者的主動脈或其它心血管疾病需一併處理，就會建議標準開胸手術，同時處理主動脈瓣及其它心血管問題。